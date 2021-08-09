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  • Сходить с ребенком в душ - 2 евро: новый руководитель нарвских общежитий хочет изменить бытовые условия

Сходить с ребенком в душ - 2 евро: новый руководитель нарвских общежитий хочет изменить бытовые условия

Муниципальное общежитие в Нарве на ул. Вестервалли. ФОТО: Николай Андреев

Марек Бенди, который месяц назад стал руководителем нарвских муниципальных общежитий, ищет возможность провести горячую воду в каждую комнату. Сейчас, чтобы помыться, жители должны идти на первый этаж или в подвал и платить за душ. Другая запланированная реформа - собрать семьи с детьми в одном здании, чтобы оградить их от дурного влияния. Ведь по словам руководителя участковых полицейских Нарвы Кальмера Янно, уже третье поколение клиентов общежитий попадает на учет полиции.

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Месяц назад состоящий из депутатов горсобрания совет Narva Linnaelamu нового руководителя этого учреждения. Им стал Марек Бенди, который по совместительству продолжит также работать внутренним контролеров в управе волости Виймси. Ранее он работал на аналогичной должности в Eesti Energia, а до этого - служил в КаПо.

“Со всеми общежитиями я познакомился. В двух общежитиях была честь переночевать по одной ночи, - рассказал новый руководитель муниципального жилья. - На ул. Энергия, 4 и Раквере, 91. Это было сделано с той мыслью, чтобы я вечерами поговорил с людьми, кто там живет, каждое утро сходил в душ и посмотрел, какие там условия. У меня были лучшие условия, какие мы можем предложить. Например, На Энергия, 4 я ночевал в комнате, которая предназначена для детей, которые выходят из детского дома. Я посмотрел, что мы им даем”.

Марек Бенди сейчас изыскивает средства в бюджете Narva Linnaelamu, чтобы сделать посещение общего душа бесплатным для жильцов. Взрослый сейчас платит за прием душа 1,28 евро, ребенок - 70 центов.

“То есть, мама с ребенком должны платить 2 евро, - говорит Марек Бенди. - Сейчас в бюджете у меня заложено где-то 17 тысяч за душ и на стирку, потому что стиралка тоже платная. К следующему совету я постараюсь найти позиции, где взять эти деньги”.

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