Сходить с ребенком в душ - 2 евро: новый руководитель нарвских общежитий хочет изменить бытовые условия

Для подписчиков

Месяц назад состоящий из депутатов горсобрания совет Narva Linnaelamu нового руководителя этого учреждения. Им стал Марек Бенди, который по совместительству продолжит также работать внутренним контролеров в управе волости Виймси. Ранее он работал на аналогичной должности в Eesti Energia, а до этого - служил в КаПо.

“Со всеми общежитиями я познакомился. В двух общежитиях была честь переночевать по одной ночи, - рассказал новый руководитель муниципального жилья. - На ул. Энергия, 4 и Раквере, 91. Это было сделано с той мыслью, чтобы я вечерами поговорил с людьми, кто там живет, каждое утро сходил в душ и посмотрел, какие там условия. У меня были лучшие условия, какие мы можем предложить. Например, На Энергия, 4 я ночевал в комнате, которая предназначена для детей, которые выходят из детского дома. Я посмотрел, что мы им даем”.

Марек Бенди сейчас изыскивает средства в бюджете Narva Linnaelamu, чтобы сделать посещение общего душа бесплатным для жильцов. Взрослый сейчас платит за прием душа 1,28 евро, ребенок - 70 центов.