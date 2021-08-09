Сходить с ребенком в душ - 2 евро: новый руководитель нарвских общежитий хочет изменить бытовые условия
Марек Бенди, который месяц назад стал руководителем нарвских муниципальных общежитий, ищет возможность провести горячую воду в каждую комнату. Сейчас, чтобы помыться, жители должны идти на первый этаж или в подвал и платить за душ. Другая запланированная реформа - собрать семьи с детьми в одном здании, чтобы оградить их от дурного влияния. Ведь по словам руководителя участковых полицейских Нарвы Кальмера Янно, уже третье поколение клиентов общежитий попадает на учет полиции.