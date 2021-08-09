"Подача кислорода непосредственно в реанимациях отсутствовала четыре минуты. У нас в шлюзах находились баллоны с кислородом, которые в течение двух минут были подняты наверх, и все самые тяжелые были подключены сразу же, а потом еще в течение двух-трех минут еще дополнительно подключены были следующие больные. Так чтобы сказать, через 14 минут была восстановлена полностью подача кислорода. У нас вторая линия была задействована дополнительная, и буквально соединили в течение 14-15 минут шлангом и запустили кислород", - сказала Гутиева.