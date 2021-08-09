Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи погибли девять человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Ранее в минздраве региона сообщили, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18:00 произошла поломка кислородной системы.

"Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода", - заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло (цитата по РИА Новости).

По словам Меняйло, власти договорились о доставке кислорода в больницу во Владикавказе из Моздока и Краснодара.

По данным республиканского минздрава, в момент аварии в больнице находился 651 человек, в том числе 308 человек с подтвержденным коронавирусом, 67 человек в реанимации и 13 - на искуственной вентиляции легких.