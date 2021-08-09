Девять человек погибли в больнице Владикавказа из-за прорыва трубы с кислородом
Во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи погибли девять человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
Ранее в минздраве региона сообщили, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18:00 произошла поломка кислородной системы.
"Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода", - заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло (цитата по РИА Новости).
По словам Меняйло, власти договорились о доставке кислорода в больницу во Владикавказе из Моздока и Краснодара.
По данным республиканского минздрава, в момент аварии в больнице находился 651 человек, в том числе 308 человек с подтвержденным коронавирусом, 67 человек в реанимации и 13 - на искуственной вентиляции легких.
Как уточнили Интерфаксу в пресс-службе ведомства, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии.