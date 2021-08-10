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  • «Вам здесь не место!»: акция в Таллинне, приуроченная к годовщине сопротивления режиму Лукашенко, была понята не всеми

«Вам здесь не место!»: акция в Таллинне, приуроченная к годовщине сопротивления режиму Лукашенко, была понята не всеми

remo_valgevene.mp4 ФОТО: Pilt videost

9 августа  на Площади Свободы в Таллиннесобрались белорусы и сочувствующие и сопереживающие: акция была посвящена 365 дням с момента начала волны сопротивления белорусов режиму Лукашенко. Особое внимание уделялось 605 политзаключенным — в честь них расставили стулья с именами. Таким образом, протестующие хотят привлечь внимание общественности к их позиции и происходящему в стране. Репортер Ксения Васильева побывала на месте событий и пообщалась с участниками движения. 

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«Год назад прошли выборы в Республике Беларусь, и, вы знаете, за этот год произошло очень много нового и необычного для любой страны. Здесь выстроены 605 стульев по количеству политзаключённых. Все эти стулья могли бы быть заполнены живыми реальными людьми, кроме одного, которого убили в тюрьме, скорее всего, и как мы предполагаем. Этой самой акцией мы хотим показать, что все они — это люди, которые только официально признаны политзаключёнными», - рассказал Виталий.

«Когда мы готовили эту акцию мы начинали с числа 57, и вот, буквально за неделю, это число стало 605».

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