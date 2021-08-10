«Вам здесь не место!»: акция в Таллинне, приуроченная к годовщине сопротивления режиму Лукашенко, была понята не всеми

«Год назад прошли выборы в Республике Беларусь, и, вы знаете, за этот год произошло очень много нового и необычного для любой страны. Здесь выстроены 605 стульев по количеству политзаключённых. Все эти стулья могли бы быть заполнены живыми реальными людьми, кроме одного, которого убили в тюрьме, скорее всего, и как мы предполагаем. Этой самой акцией мы хотим показать, что все они — это люди, которые только официально признаны политзаключёнными», - рассказал Виталий.