«Вам здесь не место!»: акция в Таллинне, приуроченная к годовщине сопротивления режиму Лукашенко, была понята не всеми
9 августа на Площади Свободы в Таллиннесобрались белорусы и сочувствующие и сопереживающие: акция была посвящена 365 дням с момента начала волны сопротивления белорусов режиму Лукашенко. Особое внимание уделялось 605 политзаключенным — в честь них расставили стулья с именами. Таким образом, протестующие хотят привлечь внимание общественности к их позиции и происходящему в стране. Репортер Ксения Васильева побывала на месте событий и пообщалась с участниками движения.