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  • Rus.Postimees.ee
  • Президент ЭОК: половина всех детей в Эстонии вообще не занимаются спортом
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Президент ЭОК: половина всех детей в Эстонии вообще не занимаются спортом

  • Из обещанных 20 млн на проект Team Estonia выделены только три
  • Политики красуются на фото с чемпионами, но не спешат помогать
  • Фундамент побед фехтовальщиц закладывался 15–20 лет назад
  • Половина всех детей в Эстонии вообще не занимаются спортом

Золото и бронза эстонских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио – это предел возможностей сборной Эстонии? Что осталось от былой олимпийской славы наших спортсменов в десятиборье, метании диска, борьбе и гребле?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа.

Выдержки из беседы:

– Чем можно и нужно помочь большому спорту?

– Хотелось бы, чтобы правительство наконец-то начало финансировать масштабную программу Team Estonia, в рамках которой создается система поддержки профессиональных спортсменов на самом высоком уровне. Она рассчитана на несколько олимпиад вперед, где-то на 10-12 лет.

В программу Team Estonia предусмотрены ежегодные вливания по 20 миллионов евро. Мы получили только первые три миллиона, и на этом все остановилось.

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На этом фоне весьма странно выглядит, как рвутся наши политики обнять и поздравить спортсменов, когда они возвращаются с Олимпиады с медалями. А где они были, когда их нужно было поддержать финансово? В этот момент все вдруг вспоминают об экономии и других приоритетах.

– Чем аукнется нашему спорту сокращение бюджетного финансирования детских кружков? Ведь это – основа основ: здесь ищут и воспитывают будущих олимпийских чемпионов…

– Это сложный вопрос. Может, это и к лучшему, что так случалось. Теперь мы можем открыто говорить об этой проблеме, обсуждать в нашем обществе решение правительства.

Основа не только высоких достижений, но и здоровья нации закладывается в школах и детском возрасте.

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Статистика говорит, что 80% людей, привлеченных в детском возрасте к спорту, продолжают им заниматься всю жизнь.

На фоне пандемии видно, как дорого обходится лечение тех, у кого слабое здоровье, а страдают в первую очередь люди с высоким давлением, излишним весом и т.д.

Прежние методы поддержки спорта привели к тому, в нем задействовано только 50% детей. И это нет тот результат, которым сейчас можно удовлетвориться.

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Физическое и психологическое состояние населения сейчас намного хуже, чем 20 лет назад.

На здоровье тех самых 50% детей, которые сейчас вообще не занимаются спортом, в будущем придется тратить примерно 75% бюджета Больничной кассы.

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– В свое время фехтовальщикам приходилось тренироваться по подвалам, в неотапливаемых помещениях – побеждать не благодаря, а вопреки. Все ли сейчас с этим в порядке?

– Всегда хотелось бы, чтобы условия для тренировок были лучше. За последние пару-тройку лет у нас построены хорошие залы в Хаапсалу и Таллинне.

– Условия есть далеко не у всех! Не кажется ли вам, что одного современного зала на весь Таллинн – маловато?

– Но у нас и фехтованием занимается на профессиональном уровне всего 350 человек на всю страну.

– После олимпийских побед интерес к фехтованию, наверняка, возрастет…

– Думаю, что в Таллинне и Хаапсалу созданы нормальные условия для тренировок. Новый зал нужен в Тарту. Однако, часто и это не помогает.

– Нужно побеждать не благодаря, а вопреки?

– Фундамент нынешних медалей наших фехтовальщиц закладывался 15-20 лет назад.

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– Когда они тренировались в подвалах…

– Возможно. Напомню, что в отнюдь не в самых простых условиях тренируются конькобежка Саския Алусалу и фристайлистка Келли Сильдару.

– Может ли быть поставлен вопрос о выделении зала школе Николая Новоселова – двукратного чемпиона мира по фехтованию, а ныне тренера олимпийской чемпионки Катрины Лехис?

– Всё зависит от него самого. Возможности есть, хотя на государственном уровне строительство новых залов для фехтования не предвидится. Такие вопросы решаются совместно олимпийским комитетом, правительством и местными самоуправлениями. В ЭОК есть спецкомиссия, которая занимается спорткомплексами.

– Тяжелоатлет Март Сейм – одна из надежд Эстонии на медаль в Токио – не смог попасть на Игры благодаря нашим чиновникам, которые не позволили ему вне очереди привиться от коронавируса: в итоге спортсмен заболел и пропустил ЧЕ, где решалась судьба путевок. Как такое можно было допустить? Почему наши чиновники не смогли подумать об имидже страны?

– Мне не нравится рассуждать в сослагательном наклонении, мол, могла бы быть медаль… А вдруг та вакцина, которую вместо него получил кто-другой, спасла жизнь этому человеку? В то время вакцинировали только группы риска. Таким было решение. Спортсмены – не группа риска.

– Скольких медалей мы не досчитались в Токио? Где наши былые успехи в десятиборье, метании диска, борьбе и гребле?

– В последний раз Эстония возвращалась без наград лишь с летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Дальше уже была история успеха: золото Эрки Ноола и Герда Кантера и много других серебряных и бронзовых наград.

Всех интересуют только медали. А я вот летел из Токио в одном самолете с Расмусом Мяги, и кроме близких и знакомых его никто не встречал. При этом его забег на 400 метров с препятствиями (7 место с национальным рекордом) – это один из лучших результатов в истории эстонской легкой атлетики.

– Так скольких же медалей мы не досчитались?

– Конечно, мы втайне мечтали о медали Эпп Мяэ в вольной борьбе, рассчитывали на успехи в стрельбе и, разумеется, в гребле.

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– Как приумножить медали в будущем? Где ждать следующих прорывов?

– В таких дисциплинах, которых гармонируют с эстонским характером: в фехтовании, легкой атлетике, метании диска и копья.

Подробнее в повторе!

Справка: летние олимпийские достижения Эстонии последних десятилетий измеряются золотом Эрки Ноола (десятиборье, 2000 г.) и Герда Кантера (метатание диска, 2008 г.), серебром Хейки Наби (греко-римская борьба, 2012 г.), бронзой Алексея Будылина (дзюдо, 2000 г.), серебряными и бронзовыми наградами эстонских гребцов Тыну Эндрексона, Николая Гулова, Андрея Ямся, Каспара Таймсоо и Аллара Рая (2004-2016 гг.). В 2021 году копилку пополнили командное золото эстонских фехтовальщиц Катрины Лехис, Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих, Эрики Кирпу и бронзовая медаль в индивидуальном разряде Катрины Лехис.

Студия Postimees: итоги Олимпиады. Скольких медалей мы не досчитались? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Hugo Boss ФОТО: Gert Tali
  • В свое время фехтовальщикам приходилось тренироваться по подвалам, в неотапливаемых помещениях – побеждать не благодаря, а вопреки. Все ли сейчас в порядке с условиями для тренировок?
  • Чем аукнется нашему спорту сокращение бюджетного финансирования детских кружков?
  • На фоне допинговых скандалов с лыжниками многие спонсоры отвернулись от спорта. Насколько это ударило по развитию спорта высоких достижений?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Hugo Boss 

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