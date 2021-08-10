Президент ЭОК: половина всех детей в Эстонии вообще не занимаются спортом

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа.

Выдержки из беседы:

– Чем можно и нужно помочь большому спорту?

– Хотелось бы, чтобы правительство наконец-то начало финансировать масштабную программу Team Estonia, в рамках которой создается система поддержки профессиональных спортсменов на самом высоком уровне. Она рассчитана на несколько олимпиад вперед, где-то на 10-12 лет.

В программу Team Estonia предусмотрены ежегодные вливания по 20 миллионов евро. Мы получили только первые три миллиона, и на этом все остановилось.

На этом фоне весьма странно выглядит, как рвутся наши политики обнять и поздравить спортсменов, когда они возвращаются с Олимпиады с медалями. А где они были, когда их нужно было поддержать финансово? В этот момент все вдруг вспоминают об экономии и других приоритетах.

– Чем аукнется нашему спорту сокращение бюджетного финансирования детских кружков? Ведь это – основа основ: здесь ищут и воспитывают будущих олимпийских чемпионов…

– Это сложный вопрос. Может, это и к лучшему, что так случалось. Теперь мы можем открыто говорить об этой проблеме, обсуждать в нашем обществе решение правительства.

Основа не только высоких достижений, но и здоровья нации закладывается в школах и детском возрасте.

Статистика говорит, что 80% людей, привлеченных в детском возрасте к спорту, продолжают им заниматься всю жизнь.

На фоне пандемии видно, как дорого обходится лечение тех, у кого слабое здоровье, а страдают в первую очередь люди с высоким давлением, излишним весом и т.д.

Прежние методы поддержки спорта привели к тому, в нем задействовано только 50% детей. И это нет тот результат, которым сейчас можно удовлетвориться.

Физическое и психологическое состояние населения сейчас намного хуже, чем 20 лет назад.

На здоровье тех самых 50% детей, которые сейчас вообще не занимаются спортом, в будущем придется тратить примерно 75% бюджета Больничной кассы.

– В свое время фехтовальщикам приходилось тренироваться по подвалам, в неотапливаемых помещениях – побеждать не благодаря, а вопреки. Все ли сейчас с этим в порядке?

– Всегда хотелось бы, чтобы условия для тренировок были лучше. За последние пару-тройку лет у нас построены хорошие залы в Хаапсалу и Таллинне.

– Условия есть далеко не у всех! Не кажется ли вам, что одного современного зала на весь Таллинн – маловато?

– Но у нас и фехтованием занимается на профессиональном уровне всего 350 человек на всю страну.

– После олимпийских побед интерес к фехтованию, наверняка, возрастет…

– Думаю, что в Таллинне и Хаапсалу созданы нормальные условия для тренировок. Новый зал нужен в Тарту. Однако, часто и это не помогает.

– Нужно побеждать не благодаря, а вопреки?

– Фундамент нынешних медалей наших фехтовальщиц закладывался 15-20 лет назад.

– Когда они тренировались в подвалах…