Президент ЭОК: половина всех детей в Эстонии вообще не занимаются спортом
- Из обещанных 20 млн на проект Team Estonia выделены только три
- Политики красуются на фото с чемпионами, но не спешат помогать
- Фундамент побед фехтовальщиц закладывался 15–20 лет назад
- Половина всех детей в Эстонии вообще не занимаются спортом
Золото и бронза эстонских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио – это предел возможностей сборной Эстонии? Что осталось от былой олимпийской славы наших спортсменов в десятиборье, метании диска, борьбе и гребле?