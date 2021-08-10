В Тарту микромобиль сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину
В понедельник, 9 августа, в Тарту произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В понедельник, 9 августа, в Тарту произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Раатузе.
70-летняя женщина начала переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал автомобиль, который покинул место происшествия и остановился у дома номер 112 на Нарвском шоссе.
Транспортным средством был микромобилем, за рулем которого находился 83-летний мужчина.
Пешехода на скорой помощи доставили в Клинику Тартуского университета.