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  • В Тарту микромобиль сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину

В Тарту микромобиль сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В понедельник, 9 августа, в Тарту произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Раатузе.

70-летняя женщина начала переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал автомобиль, который покинул место происшествия и остановился у дома номер 112 на Нарвском шоссе.

Транспортным средством был микромобилем, за рулем которого находился 83-летний мужчина.

Пешехода на скорой помощи доставили в Клинику Тартуского университета.

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