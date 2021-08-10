Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,4%

По состоянию на 8 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 48 327 человек.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 12,1%, а самый низкий по-прежнему на Хийумаа - 4%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,2%. Без работы в столичном регионе остаются 23 020 человек, в том числе около 17 000 - в Таллинне.