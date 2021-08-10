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  • Большинство партий потратят на предвыборную кампанию менее миллиона евро

Большинство партий потратят на предвыборную кампанию менее миллиона евро

Кошелек. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees /

Эстонские партии готовятся к муниципальным выборам и ищут деньги на предвыборную кампанию, а больше всех намерена потратить Партия реформ, пишет Rus.ERR.

По словам генерального секретаря реформистов Эркки Келдо, стоимость их кампании может составить около миллиона евро.

Социал-демократы, отечественники и центристы планируют потратить на предвыборную кампанию меньше миллиона.

EKRE обещает потратить больше, чем на предыдущих выборах, но точную сумму представитель партии Рудольф Йеэсер не назвал.

Партия "Ээсти 200" рассчитывает уложиться в 500 000 евро. Расходы на рекламную кампанию "зеленых", которые на данный момент намерены выставить свои списки только в Таллинне, Тарту и Антсла, будут ощутимо ниже.

Местные выборы пройдут 17 октября.

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