Город ждет обратной связи относительно прототипа Таллиннского регистра планировок

«Таллинн нацелен на повышение удобства пользования услугой детальных планировок и разработку решений, ориентированных на простого пользователя. В итоге это существенно повысит доступность услуги, — пояснил руководитель Таллиннского департамента городского планирования Ивари Раннама. – Подавляющая часть горожан не являются в этой области специалистами, однако детальные планировки влияют на нашу общую жилую среду. Если доносить важную информацию ясным и понятным образом, она охватит большее количество людей. Мы надеемся, что новая среда регистра планировок даст пользователям такую возможность, но на финишной прямой мы нуждаемся в помощи горожан, их обратной связи».

Хотя функциональность прототипа еще ограничена, с ним можно ознакомиться на примере детальных планировок участков по адресу Пикалийва, 69 и Паэ, 1. По сравнению с нынешним регистром, прототип позволяет просматривать участок в 3D. Обновленный ресурс уделяет больше внимания разъяснению этапов рассмотрения детальных планировок. Кроме того, прототип оснащен новой формой обратной связи.

Цель обновления – упростить интерфейс ресурса до уровня обычного пользователя, чтобы горожане могли ознакомиться с планировками, затрагивающими их жилую среду. Город нуждается во мнении горожан относительно функционирования и удобства пользования нового регистра планировок, чтобы финальная версия ресурса соответствовала ожиданиям населения.

Гармоничное общественное пространство и приобщение горожан к городскому планированию – цели, предусмотренные долгосрочной стратегией развития «Таллинн 2035». Сферу дизайна городского пространства ждет активное развитие - в числе прочего, будет обновлен и интерфейс среды детальных планировок.

Разработка дизайна услуги осуществлялась при участии зарубежных экспертов программы из лондонского агентства FutureGov, а также специалистов Таллиннского стратегического центра и Департамента городского планирования. В рамках программы Таллинн сосредоточился на трех аспектах развития процесса детального планирования: оптимизации решений планировок и коммуникационных процессов, повышении качества предоставления обратной связи, интеграции процесса дизайна городского пространства в общий облик города.

В ходе разработки нового дизайна услуги планирования с пользователями проводились основательные интервью, осуществлялась обкатка целого ряда прототипов регистра планировок.

Программа была запущена более года назад, и масштабный тестовый период знаменует выход на финишную прямую. Проверенные на практике и эффективные решения будут интегрированы в среду столичного регистра планировок в последнем квартале 2021 года.

Проект осуществляется при поддержке фонда Bloomberg Philanthropies, основанного бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Наряду с двадцатью другими городами Европы Таллинн участвует в координируемой Bloomberg Philanthropies международной программе, целью которой является ускорение цифровых инноваций. Города получают техническую поддержку от экспертов, в том числе по части дизайна, чтобы оптимизировать нацеленные на горожан услуги.