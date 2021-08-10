Скончался заслуженный дипломат Мярт Пийскоп

В начале 1990-х тогдашний министр иностранных дел Леннарт Мери пригласил его месте с другой молодежью создавать Эстонскую дипломатическую и консульскую службу. Мярт Пийскоп был первым гендиректором Департамента гражданства и миграции. В 1990-е годы он работал в юридическом отделе Министерства иностранных дел и был его руководителем, затем главой консульского отдела, генконсулом ЭР в Санкт-Петербурге, советником министерства и 2000-2002 годы гендиректором консульского отдела. С 2002 по 2005 год он был в эстонским charge d’affaire в Лиссабоне. Позже выполнил ряд специальных заданий, которые, помимо дипломатической компетентности, требовали изобретательности и решимости.

Его знали как человека с неиссякаемой энергией, которому можно доверять самые сложные задания. В первые полтора десятилетия после восстановления Эстонской Республики создание законов, необходимых для функционирования государства, и формирование прочной основы для международных отношений, часто были чрезвычайно сложной работой, требующей терпения и находчивости. Мярт Пийскоп прекрасно подходил для такой работы благодаря своей энергичности, прямолинейности, эрудиции и социальному чутью.

После ухода со службы он поддерживал свою супругу, которая также является дипломатом, и при необходимости выполнял чрезвычайные задания. Одно из самых известных из них - операция по освобождению военнослужащего Сил обороны Эстонии из Объединенных Арабских Эмиратов.