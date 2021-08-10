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"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?

Александр Лукашенко ФОТО: Pavel Orlovsky/AP

"Если будут президентские выборы, я вам обещаю, что … не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя", - заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, - ровно через год после президентских выборов, которые дали начало беспрецедентному в истории Беларуси политическому кризису и не прекращающимся с тех пор репрессиям в отношении оппонентов властей, пишет Deutsche Welle.

Но что значит - "вести себя честно"? После недавнего обнародования проекта новой Конституции Беларуси наблюдатели в один голос твердят, что о политической реформе можно забыть - Лукашенко, по их мнению, уходить не собирается. Сам же он заверил 9 августа, что готов покинуть президентский пост "очень скоро", но о конкретных сроках "гадать не надо". Сроки, как часто в таких случаях бывает, могут затянуться, тогда как выбирать, как дальше править страной, нужно сейчас.

История знает примеры, когда и при диктатурах, как в Чили и Южной Корее, проводилась радикальная модернизация. Нечто похожее имело место и в КНР, когда после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь компартия Китая не заморозила, а, напротив, ускорила рыночные реформы, дав шанс сотням миллионов человек повысить уровень жизни, забыв про политику. Хватает примеров и иных сценариев, когда жесткие авторитарные режимы заняты только вопросом самосохранения. В том, какой путь теперь выберет Лукашенко, разбиралась DW.

"Он выберет классическую лукашенковскую Беларусь - продолжение того курса, который был до сих пор, допуская появление маргинальных косметических ниш и проектов, чтобы они помогали развитию страны, в целом ничего не меняя. Если бы Александр Лукашенко хотел реформ или хотя бы задумывался о них, то давно бы их начал. У него хватало времени, Минску предлагались ресурсы, в том числе и Западом, на преодоление наиболее негативных явлений, которые, безусловно, возникнут в случае начала реформ", - считает Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA).

Основные усилия Лукашенко в ближайшее время будут направлены на то, чтобы просто законсервировать ситуацию, стратегии и долгосрочных планов не видно, все сводится к решению оперативных задач, соглашается с Мошесом директор минского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его словам, сейчас сложно что-то прогнозировать на перспективу, поскольку острая фаза политического кризиса в стране еще не преодолена: "Но исходя из того, что говорит Лукашенко и его окружение, наивно ждать, что будут какие-то серьезные реформы. Как только приходит время их проводить, всегда принимается решение - давайте отложим".

Сохранить сложившуюся ситуацию невозможно, возражает Григорий Иоффе, в недавнем прошлом профессор Рэдфордского университета. Он десять лет назад лично встречался с Лукашенко и брал у него интервью, а также написал о нем и о Беларуси несколько книг.

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