"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?
"Если будут президентские выборы, я вам обещаю, что … не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя", - заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, - ровно через год после президентских выборов, которые дали начало беспрецедентному в истории Беларуси политическому кризису и не прекращающимся с тех пор репрессиям в отношении оппонентов властей, пишет Deutsche Welle.