Фото: подростки из Ласнамяэ дали бой незаконным и уродливым граффити

«Мы хотим, чтобы городское пространство в Ласнамяэ развивалось и при участии местных жителей. Инициированный Молодежным центром Ласнамяэ проект Art Police – хороший пример того, как подростки вместе с менторами-художниками могут создавать легальные граффити и таким образом менять свой район к лучшему. Надеюсь, что жителям понравятся новые произведения и мы сможем и в дальнейшем продолжать создавать подобное искусство и вовлекать в этот процесс местную молодежь», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Менторами для двух десятков подростков выступили представители объединения уличных художников Sodacats. До непосредственного нанесения изображений на поверхность ребят вовлекали в подготовку эскиза и рассказывали им о принципах уличного искусства. В ближайшие месяцы в Ласнамяэ появится еще несколько объектов суперграфики.

После и до. ФОТО: Управа Ласнамяэ.

В ходе продолжавшейся несколько месяцев инициативы Art Police обновленный вид приобрели несколько электрощитов, заборов, подстанций и сцена в парке Прийсле.

«Если вы сами – художник, и хотите добавить в Ласнамяэ красок и яркости, например, разукрасив какой-нибудь электрощит, то мы открыты предложениям о сотрудничестве. Молодежный центр Ласнамяэ и в дальнейшем продолжит работу инициативы Артнадзора, и вместе мы можем выбрать подходящие объекты, на которые можно нанести суперграфику», – добавил Свет.

Желающие принять участие в дальнейшей работе Артнадзора могут обратиться по адресу pavel@noortekeskus.ee.