Коронавирус выявлен у 290 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 217 человек, то есть 74,8% не прошли вакцинацию. У 13 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 60 (20,7%) — завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 128 человек. 87 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 36, в Пярнумаа — 28, в Йыгева-, Вильянди-, Выру и Ида-Вирумаа — по 12, в Рапламаа — девять, в Валгамаа — восемь, в Ляэне-Вирумаа — семь, в Ярвамаа — пять, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по четыре, в Ляэнемаа — два новых случая. На Хийумаа зараженных не выявлено. В случае 11 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 210,6 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5,1%.

За сутки в больницах открыли десять новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 63 пациента. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 61 год, из них 37 человек (58,7%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 5530 доз вакцины, 582 886 человек завершили курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины среди совершеннолетних составляет 59,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).