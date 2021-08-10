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Эстонская полиция на границе с Латвией: для паники нет причин!

Патруль в Валга: слева - Рене Липпинг. ФОТО: Tiit Loim

По словам сотрудника полиции, патрулирующего на латвийской границе, в Эстонии нет причин для паники в связи с литовским миграционным кризисом, пишет Postimees.

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Рене Липпинг, полевой руководитель валгаской патрульной группы, с улыбкой приветствует журналиста, выходя из только что припаркованной у погранпункта на улице Вильянди черной "шкоды". В машине остаются наблюдать за проезжающими мимо машинами патрульные полицейские Рутанн Керн и Кристьян Михкельсоо.

«На эстонской стороне сейчас спокойно. У нас нет причин для паники. На самом деле последние дни показывают, что и проникновений в Литву стало меньше», - заверяет глава патруля.

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