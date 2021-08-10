Эстонская полиция на границе с Латвией: для паники нет причин!

Рене Липпинг, полевой руководитель валгаской патрульной группы, с улыбкой приветствует журналиста, выходя из только что припаркованной у погранпункта на улице Вильянди черной "шкоды". В машине остаются наблюдать за проезжающими мимо машинами патрульные полицейские Рутанн Керн и Кристьян Михкельсоо.