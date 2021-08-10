В Таллинне в заброшенном сарае до смерти забили женщину: убийце вынесен приговор
Харьюский уездный суд приговорил 52-летнего мужчину к тюремному заключению за убийство собутыльницы.
Харьюский уездный суд приговорил 52-летнего мужчину к тюремному заключению за убийство собутыльницы.
Ближайшие десять лет Аарне Самойлов проведет в тюрьме. Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента взятия этого человека под стражу летом прошлого года.
В судебных прениях прокурор Диана Хелила ходатайствовала о 13 годах тюремного заключения для Самойлова. Защитник Урмас Симон счел, что собранные в рамках этого уголовного дела доказательства не доказывают вину Самойлова и его следует оправдать.
В марте, когда начался судебный процесс, Самойлов себя виновным не признал.
Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 3 июня 2020 года во время возникшей в ходе попойки ссоры Самойлов избил до смерти в заброшенном сарае, расположенном на углу улиц Фильтри-теэ и Юхкентали в Таллинне, женщину.
Сперва полиция задержала в качестве подозреваемых двух бездомных, но через 48 часов отпустила их. После этого в качестве подозреваемого был задержан Самойлов, который по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда был арестован.
Когда расследование завершилось, ему было предъявлено обвинение в убийстве.