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  • В Палдиски по цене квартиры в Таллинне продается бревенчатый летний дом у моря

Фото ⟩ В Палдиски по цене квартиры в Таллинне продается бревенчатый летний дом у моря

Дача в Палдиски. ФОТО: City24

Приятная недвижимость с большим участком и уютным домом, расположенная в 45 километрах от столицы, готова принять новых собственников, передает Kodustiil.  

На участке площадью 2000 м2 расположен построенный в 2017 году двухэтажный деревянный дом. Кроме него на участке находятся построенная в прошлом году баня с душем и парилкой, гараж и игровая площадка для детей.

Дача в Палдиски. ФОТО: City24

Дом площадью 54 м2 состоит из кухни, гостиной, спальни, ванной и туалета. Море находится всего в 600 метрах от участка, а город Палдиски - в пяти минутах езды на автомобиле. Место для летнего отдыха достанется новому собственнику за 105 000 евро.

Дача в Палдиски. ФОТО: City24

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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