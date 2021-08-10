Фото ⟩ В Палдиски по цене квартиры в Таллинне продается бревенчатый летний дом у моря

На участке площадью 2000 м2 расположен построенный в 2017 году двухэтажный деревянный дом. Кроме него на участке находятся построенная в прошлом году баня с душем и парилкой, гараж и игровая площадка для детей.

Дача в Палдиски. ФОТО: City24

Дом площадью 54 м2 состоит из кухни, гостиной, спальни, ванной и туалета. Море находится всего в 600 метрах от участка, а город Палдиски - в пяти минутах езды на автомобиле. Место для летнего отдыха достанется новому собственнику за 105 000 евро.

Дача в Палдиски. ФОТО: City24