Фото ⟩ В Палдиски по цене квартиры в Таллинне продается бревенчатый летний дом у моря
Приятная недвижимость с большим участком и уютным домом, расположенная в 45 километрах от столицы, готова принять новых собственников, передает Kodustiil.
Приятная недвижимость с большим участком и уютным домом, расположенная в 45 километрах от столицы, готова принять новых собственников, передает Kodustiil.
На участке площадью 2000 м2 расположен построенный в 2017 году двухэтажный деревянный дом. Кроме него на участке находятся построенная в прошлом году баня с душем и парилкой, гараж и игровая площадка для детей.
Дом площадью 54 м2 состоит из кухни, гостиной, спальни, ванной и туалета. Море находится всего в 600 метрах от участка, а город Палдиски - в пяти минутах езды на автомобиле. Место для летнего отдыха достанется новому собственнику за 105 000 евро.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.