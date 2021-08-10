Юрист: сумма компенсации морального ущерба за врачебную ошибку в среднем составляет 3000 евро

О том, как поступать в подобной ситуации грамотно, чтобы иметь возможность получить компенсацию за врачебную ошибку в программе "Утро доброе!" на Радио 4 рассказала Юрист Мерике Роозилехт из бюро Hugo.legal.

"Например, надо предъявить документы, подтверждающие то, что человек понес расходы, когда по причине неверного лечения обратился в другое учреждение. Это в случае материального ущерба. В случае морального - определяющим является наличие ущерба, нанесенного лечением", - пояснила она, добавив, что сумма компенсации нематериального ущерба по подобным делам в среднем составляет 3000 евро.