Цены на кофе в магазинах могут вырасти на одну десятую

По словам директора по закупкам сети магазинов Selver Катрин Рийсалу, средний рост цен на кофе на полках магазинов за несколько месяцев может составить от 6 до 11 процентов. Ожидается, что вырастут цены как на сорта "арабика", так и "робуста".

«Например, кофе для френч-прессов, который так стоит около 4,50, может начать стоить 4,90. Повышение цены может составить около 40 центов за пачку. Примерно столько же на килограмм, процентов десять, потребитель должен это учитывать. С августа цены на некоторые сорта уже выросли», - сказала Рийсалу.

Postimees писала в июле, что цены на кофе выросли почти до самого высокого уровня за последние семь лет, поскольку ночные заморозки в крупнейших районах выращивания кофе в Бразилии дали повод для беспокойства относительно урожая следующего года.