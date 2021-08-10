Вт, 10.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Цены на кофе в магазинах могут вырасти на одну десятую

Кофе ФОТО: Mike Kenneally/ Unsplash

Рекордно низкие температуры на кофейных плантациях в Бразилии и уничтожение почти десятой части урожая привели к самым высоким ценам на сырье за ​​последние семь лет, и ожидается, что розничная цена вырастет в среднем на 10 процентов, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.

По словам директора по закупкам сети магазинов Selver Катрин Рийсалу, средний рост цен на кофе на полках магазинов за несколько месяцев может составить от 6 до 11 процентов. Ожидается, что вырастут цены как на сорта "арабика", так и "робуста".

«Например, кофе для френч-прессов, который так стоит около 4,50, может начать стоить 4,90. Повышение цены может составить около 40 центов за пачку. Примерно столько же на килограмм, процентов десять, потребитель должен это учитывать. С августа цены на некоторые сорта уже выросли», - сказала Рийсалу.

Postimees писала в июле, что цены на кофе выросли почти до самого высокого уровня за последние семь лет, поскольку ночные заморозки в крупнейших районах выращивания кофе в Бразилии дали повод для беспокойства относительно урожая следующего года.

На этой неделе цены на кофе выросли более чем на 30 процентов, а с начала года - на 60 процентов. Аналитики считают, что рост цен, вероятно, ударит по любителям кофе во всем мире в то время, когда обжарщики и супермаркеты уже начали повышать цены из-за взрывного роста рынка.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back