В Финляндии выявлен 781 новый случай коронавируса: два человека умерли
В Финляндии зарегистрирован 781 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
В Финляндии зарегистрирован 781 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 113 437, пишет YLE.
Больше всего новых заражений, 368, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.
По всей стране с коронавирусной инфекцией госпитализировано 93 человека, из них 16 - в отделениях интенсивной терапии. Также сообщается о двух новых смертельных случаях, связанных с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса в Финляндии умерли 993 человека.