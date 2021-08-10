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В Финляндии выявлен 781 новый случай коронавируса: два человека умерли

Медики в аэропорту Хельсинки. ФОТО: Lehtikuva

В Финляндии зарегистрирован 781 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 113 437, пишет YLE.

Больше всего новых заражений, 368, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.

По всей стране с коронавирусной инфекцией госпитализировано 93 человека, из них 16 - в отделениях интенсивной терапии. Также сообщается о двух новых смертельных случаях, связанных с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса в Финляндии умерли 993 человека.

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