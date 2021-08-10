В вакцинационном автобусе в Ласнамяэ уже сделано более 2400 прививок

«Мы непременно хотим, чтобы как можно больше жителей Ласнамяэ, не сделавших до сих пор прививку, воспользовались возможностью вакцинироваться рядом с домом. Сейчас мы видим, что у людей большой интерес к вакцинационному автобусу и количество сделанных за день прививок исчисляется сотнями. Благодарю всех, кто уже привился и, конечно, сотрудников вакцинационного автобуса», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas. Центр сотрудничает с Больничной кассой и Департаментом здоровья, работа в автобусе ведется с имеющимися вакцинами Janssen и Pfizer-BioNTech Comirnaty.

Опираясь на имеющийся опыт, центр Qvalitas предполагал, что за две недели количество вакцинированных не превысит 3000-3500 человек, но уже первые дни работы автобуса показали, что заинтересованность людей превышает эти прогнозы. К сегодняшнему дню прививки были сделаны 910 дозами вакцины Pfizer ja 1492 дозами вакцины Janssen.

С конца этой недели желающие сделать прививку в Ласнамяэ могут также выбрать вакцину Spikevax, более известную под прежним названием Moderna.

Рекомендованный интервал между двумя дозами вакцины Moderna составляет четыре недели, т.е. немного меньше, чем шесть недель в случае вакцины Pfizer. Дополнительная информация о вакцинации и самих вакцинах на сайте www.vaktsineeri.ee, по телефонам 1247 (ежедневно в 8 до 20 на эстонском, русском и английском языках) и 605 1529 (ПН.-Пт. с 8 до 17).

Работающий ежедневно вакцинационный автобус с 4 по 19 августа объедет почти все микрорайоны Ласнамяэ. Сегодня можно вакцинироваться на парковке магазина Grossi на Паазику, 2a . Завтра, 11 августа автобус ждет всех желающих на площади за центром культуры «Линдакиви» (Я. Коорти, 22), в четверг 12 августа на парковке торгового центра Vikerlase (Викерласе, 19) и в пятницу 13 августа у легкоатлетического холла на Пунане, 45. По будням автобус работает с 11 до 19 часов. В субботу и воскресенье автобус будет работать на променаде Паэ (Паэ, 74) с 10 до 17 и с 10 до 16 часов соответственно.