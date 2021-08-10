В Ида-Вирумаа открыты новые пункты вакцинации без предварительной регистрации

Центр здоровья Силламяэ (по адресу Каяка, 9):

13.08.21 с 14:00 до 18:00

14.08.21 с 10:00 до 13:00

Вакцины: Pfizer, Moderna, Janssen

Ярвеская гимназия (улица Пярну, 47):

16.08.21 с 10:00 до 15:00

Вакцины: Pfizer, Moderna

Волостная управа Йыхви (по адресу Кооли, 2):

17.08.-18.08.21 с 9:00 до 15:00

Вакцины: Pfizer, Moderna

Спортхолл Ахтме (по адресу Ахтмеское шоссе, 61):

23.08.-25.08.21 с 9:00 до 17:00

Вакцины: Pfizer, Moderna

Pfizer и Moderna подходят для людей от 12 лет, Janssen предназначен только для совершеннолетних.

При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Со 2-го августа в доме здоровья Ахтме (Л-корпус, Ильмаяама 14) Ида-Вируской центральной больницы предлагают возможность вакцинироваться шесть дней в неделю, вакцинационный центр работает с понедельника по субботу с 9 до 17 часов. Предлагаемые вакцины – двухдозовые Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), подходящие людям от 12-и лет.