В Ида-Вирумаа открыты новые пункты вакцинации без предварительной регистрации
В Ида-Вирумаа открыты новые пункты проведения вакцинации без предварительной регистрации, сообщила Ида-Вируская центральная больница.
В Ида-Вирумаа открыты новые пункты проведения вакцинации без предварительной регистрации, сообщила Ида-Вируская центральная больница.
Центр здоровья Силламяэ (по адресу Каяка, 9):
13.08.21 с 14:00 до 18:00
14.08.21 с 10:00 до 13:00
Вакцины: Pfizer, Moderna, Janssen
Ярвеская гимназия (улица Пярну, 47):
16.08.21 с 10:00 до 15:00
Вакцины: Pfizer, Moderna
Волостная управа Йыхви (по адресу Кооли, 2):
17.08.-18.08.21 с 9:00 до 15:00
Вакцины: Pfizer, Moderna
Спортхолл Ахтме (по адресу Ахтмеское шоссе, 61):
23.08.-25.08.21 с 9:00 до 17:00
Вакцины: Pfizer, Moderna
Pfizer и Moderna подходят для людей от 12 лет, Janssen предназначен только для совершеннолетних.
При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
Со 2-го августа в доме здоровья Ахтме (Л-корпус, Ильмаяама 14) Ида-Вируской центральной больницы предлагают возможность вакцинироваться шесть дней в неделю, вакцинационный центр работает с понедельника по субботу с 9 до 17 часов. Предлагаемые вакцины – двухдозовые Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), подходящие людям от 12-и лет.
«Мы продолжаем активно предлагать в Ида-Вирумаа услуги по вакцинации, стараясь сделать все возможное, чтобы у населения была удобная возможность получить вакцину. Для гибкости и удобства наш вакцинационный центр в Ахтме работает ежедневно, кроме воскресенья, чтобы у местных жителей была возможность выбора наиболее подходящего для них момента вакцинации»,- отметила руководитель сестринской службы Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.