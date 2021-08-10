Вт, 10.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Поклонников марки Volvo ожидают серьезные перемены

Автомобиль Volvo. ФОТО: Yves Herman

Шведская компания Volvo впервые начала внедрять гибридные силовые установки с 48-вольтовой сетью на кроссоверах XC60 и XC90 в 2019 году — на определенных рынках, пишет Motor.

С 2022 модельного года все седаны S60 и S90, а также вседорожники XC60 и V90 Cross Country станут умеренными гибридами. Бензиновые моторы с индексами T5 и T6 для этих моделей будут заменены гибридными силовыми установками с обозначениями B5 и B6 соответственно.

Как сообщает издание Car & Driver, умеренно-гибридные моторы B5 и B6 с 48-вольтовым стартер-генератором по-прежнему базируются на 2,0-литровой четверке с турбонаддувом или комбинацией из турбонаддува и нагнетателя. Расход топлива благодаря гибридной системе значительно ниже, но любопытно, что модели XC40, XC90 и V60 Cross Country пока не планируют получать гибридные силовые агрегаты — они по-прежнему сохранят версии Т5 и Т6 бензиновой 2,0-литровой турбочетверки.

Известно, что кроссовер XC90 следующего поколения, который выйдет на рынок в 2022 году, впервые за всю историю модели получит полностью электрическую версию. Вседорожник построят на обновленной фирменной платформе SPA. Помимо чисто электрической версии, XC90 будет предлагаться и с гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора — в качестве опции. Дизельных двигателей в модельной линейке не будет по принципиальным соображениям.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back