Поклонников марки Volvo ожидают серьезные перемены

С 2022 модельного года все седаны S60 и S90, а также вседорожники XC60 и V90 Cross Country станут умеренными гибридами. Бензиновые моторы с индексами T5 и T6 для этих моделей будут заменены гибридными силовыми установками с обозначениями B5 и B6 соответственно.

Как сообщает издание Car & Driver, умеренно-гибридные моторы B5 и B6 с 48-вольтовым стартер-генератором по-прежнему базируются на 2,0-литровой четверке с турбонаддувом или комбинацией из турбонаддува и нагнетателя. Расход топлива благодаря гибридной системе значительно ниже, но любопытно, что модели XC40, XC90 и V60 Cross Country пока не планируют получать гибридные силовые агрегаты — они по-прежнему сохранят версии Т5 и Т6 бензиновой 2,0-литровой турбочетверки.