Картина дня: борьба за власть в Нарве, заявление Ратаса и недовольство сотрудников ресторана
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 августа.
Популярную сеть семейных ресторанов Babyback Ribs & BBQ обвиняют в невыплате отпускных, грубом отношении к сотрудникам и плохой гигиене труда. Бывшие сотрудники ресторана поделились своим видением ситуации. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7791 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 290, то есть 3,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Из-за затянувшихся поисков кандидата в президенты, председатель парламента и Центристской партии Юри Ратас посчитал нужным еще раз повторить, что он баллотироваться в президенты не будет. «Я благодарю всех, кто считает меня достойным должности президента, но сегодня нужно признать факт, что баллотироваться в президенты я не буду», - написал Ратас в социальных сетях.
Харьюский уездный суд приговорил 52-летнего мужчину к тюремному заключению за убийство собутыльницы. Читать далее...
При планировании отпуска всегда хочется, чтобы все прошло без лишнего стресса и головной боли. И даже если вы сделали со своей стороны все, чтобы отдых прошел максимально комфортно, нарушить ваши планы могут неожиданные обстоятельства. Читать далее...
На расположенном в квартале Ротерманна еще не застроенном земельном участке вырастет офисное здание Roseni Maja. Для его строительства девелопер Roseni Kinnisvara заключил с компанией Nordecon AS договор генерального подряда стоимостью около 20 миллионов евро. Строительные работы завершатся в июне 2023 года. Читать далее...
Контурные линии возможного кандидата президента по-прежнему размыты, но все сильнее укореняется понимание того, что у нового главы государства должен иметься хоть какой-то политический фон, предпочтительнее даже внешнеполитический, однако его не стоит искать внутри ни Центристской партии, ни Партии реформ. Спасительной соломинкой могут стать «Отечество» или социал-демократы. Читать далее...
Наряду с многими странами южной Европы лесные пожары охватилии один из любимых курортов жителей Эстонии - греческий остров Родос. По словам одной эстонки, отдыхавшей на острове, местные жители стараются создать у туристов впечатление, что в стране все хорошо. «В то же время они эвакуируют города в 15 км от нас», - сказала она.
Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов объявил сегодня, что собирает собственный список для участия в муниципальных выборах этой осенью. Популярный в городе политик получил предложения от всех действующих в городе политических сил, но, в итоге, не принял ни одного из них. Читать далее...
По словам сотрудника полиции, патрулирующего на латвийской границе, в Эстонии нет причин для паники в связи с литовским миграционным кризисом. Читать далее...
Квадратный метр квартиры в Таллинне в июле стоил в среднем 2333 евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, анализирует статистику Земельного департамента руководитель бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахтер. Читать далее...
Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер не верит в эффективность предложенной лидером социал-демократов Индреком Сааром идеи найти кандидата в президенты с помощью опроса населения. Читать далее...