Картина дня: смертельное ДТП, новое решение правительства и недовольство сотрудников ресторана

В квартале Ротерманна нашлось место еще для одного дома. И Сыырумаа тут не при чем

На расположенном в квартале Ротерманна еще не застроенном земельном участке вырастет офисное здание Roseni Maja. Для его строительства девелопер Roseni Kinnisvara заключил с компанией Nordecon AS договор генерального подряда стоимостью около 20 миллионов евро. Строительные работы завершатся в июне 2023 года. Читать далее...

Президентский вопрос сопровождает пессимизм

Контурные линии возможного кандидата президента по-прежнему размыты, но все сильнее укореняется понимание того, что у нового главы государства должен иметься хоть какой-то политический фон, предпочтительнее даже внешнеполитический, однако его не стоит искать внутри ни Центристской партии, ни Партии реформ. Спасительной соломинкой могут стать «Отечество» или социал-демократы. Читать далее...

Отдыхающая на охваченном огнем Родосе эстонка: туристам врут, что все в порядке

Наряду с многими странами южной Европы лесные пожары охватилии один из любимых курортов жителей Эстонии - греческий остров Родос. По словам одной эстонки, отдыхавшей на острове, местные жители стараются создать у туристов впечатление, что в стране все хорошо. «В то же время они эвакуируют города в 15 км от нас», - сказала она.

Алексей Евграфов создает в Нарве свой предвыборный союз

Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов объявил сегодня, что собирает собственный список для участия в муниципальных выборах этой осенью. Популярный в городе политик получил предложения от всех действующих в городе политических сил, но, в итоге, не принял ни одного из них. Читать далее...

Эстонская полиция на границе с Латвией: для паники нет причин!

По словам сотрудника полиции, патрулирующего на латвийской границе, в Эстонии нет причин для паники в связи с литовским миграционным кризисом. Читать далее...

Цена квадратного метра квартир в Таллинне бьет рекорды второй месяц подряд

Квадратный метр квартиры в Таллинне в июле стоил в среднем 2333 евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, анализирует статистику Земельного департамента руководитель бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахтер. Читать далее...

Сеэдер не верит в идею найти кандидата в президенты с помощью опроса населения

Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер не верит в эффективность предложенной лидером социал-демократов Индреком Сааром идеи найти кандидата в президенты с помощью опроса населения. Читать далее...

В школу без сертификата или теста не пустят: в Латвии озвучили требования для очного обучения