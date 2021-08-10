Фото: дом среди пшеничных полей по оригинальному проекту

Этот дом предназначен для круглогодичного проживания. «Поместье принадлежало семье владельца более ста лет. В частности, оно было частью более крупного поместья, принадлежавшего его деду», — рассказывает автор проекта Мария Кастелло.

О проекте Кто здесь живет: супруги тридцати лет Где: остров Форментера, Испания Размер: 70 м2 дом и 24 м2 терраса Архитекторы проекта: Лорена Рузафа и Мария Кастелло Дизайнеры: Лорена Рузафа и Марга Феррер Бюджет: 200 000 евро

Дом, разделенный на три прямоугольных объема, стоит на участке, окруженном более плодородной землей, на которой владельцы планируют продолжить полноценную сельскохозяйственную деятельность, начатую их предками.

Из гостиной и кухни, а также с крыльца, выходящего на юг, открывается вид на принадлежащие семье пшеничные и овсяные поля.

Краски Форментеры, местный свет и особенности экстерьера гармонируют с интерьером с помощью выбранной отделки керамикой и деревом.

Как отмечает Мария Кастелло, «тепло местной земли отражается в оттенке сводов, отделанных керамикой, и полов, покрытых прессованной терракотовой плиткой».

Плитка используется и для других элементов дома, например, для облицовки фасада, отделки крыши, изголовья кровати в спальне хозяев, и даже галька у дома сделана из обрезков использованных керамических элементов.

В части дома, выходящей на север, расположены две спальни. «Если нужно отметить деталь, которая особенно понравилась владельцам, то это был день, когда они впервые увидели готовое изголовье кровати. Хозяева знали, что мы что-то задумали… но не знали, что именно», — вспоминает архитектор.

Но есть и кое-что, что не слишком радует владельцев. Каждый день любопытствующие прохожие останавливаются, фотографируют дом, даже стучатся в дверь. «Сначала владелица думала, что это забавно, но теперь это утомляет семью, и мы думаем, как спроектировать дверь, которая сделает дом менее доступным с северной стороны, не потеряв при этом единения с ландшафтом», — рассказывает Мария Кастелло.

Архитекторы уделили внимание даже самым мелким деталям и, например, интегрировали светильники и розетки прямо в керамику у изголовья в спальне хозяев. Специально для этого проекта был разработан комплект светильников и специальных деталей, изготовленных вручную.

В ванных часть стен покрыта зеленой плиткой мягкого оттенка, соотносящегося с цветом местной растительности. Свет проникает в интерьер через узорную перегородку из керамики, создавая постоянную игру света и тени.