Женщина с ребенком заблудились в лесу

На вызов откликнулось несколько патрулей, была задействована и служебная собака. Пограничники выяснили примерное местонахождение возможно нуждающихся в помощи людей и неоднократно пытались связаться с заблудившимися. К сожалению, телефон женщины был выключен, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Во время поисков на местности пограничники обошли окрестности Паттина, хутора-музея Сету и озера Пооганди. Пропавших людей удалось найти на лесной дороге.

С женщиной и ребенком все было в порядке, и им не потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что телефон женщины разрядился в лесу и она едва успела в последний момент позвать на помощь. Заблудившихся передали родственникам.