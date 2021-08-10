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Женщина с ребенком заблудились в лесу

Пограничники нашли заблудившихся на лесной дороге. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

В понедельник, 9 августа, около 22:00 на кордон Саатсе поступило сообщение, что в Сетомаа в лесу в районе Паттина заблудились женщина с ребенком.

На вызов откликнулось несколько патрулей, была задействована и служебная собака. Пограничники выяснили примерное местонахождение возможно нуждающихся в помощи людей и неоднократно пытались связаться с заблудившимися. К сожалению, телефон женщины был выключен, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Во время поисков на местности пограничники обошли окрестности Паттина, хутора-музея Сету и озера Пооганди. Пропавших людей удалось найти на лесной дороге.

С женщиной и ребенком все было в порядке, и им не потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что телефон женщины разрядился в лесу и она едва успела в последний момент позвать на помощь. Заблудившихся передали родственникам.

Пограничники напоминают, что отправляясь в лес, нужно брать с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором, чтобы в случае беды вовремя позвать на помощь и затем оставаться ждать ее на месте.

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