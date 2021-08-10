Женщина с ребенком заблудились в лесу
В понедельник, 9 августа, около 22:00 на кордон Саатсе поступило сообщение, что в Сетомаа в лесу в районе Паттина заблудились женщина с ребенком.
В понедельник, 9 августа, около 22:00 на кордон Саатсе поступило сообщение, что в Сетомаа в лесу в районе Паттина заблудились женщина с ребенком.
На вызов откликнулось несколько патрулей, была задействована и служебная собака. Пограничники выяснили примерное местонахождение возможно нуждающихся в помощи людей и неоднократно пытались связаться с заблудившимися. К сожалению, телефон женщины был выключен, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Во время поисков на местности пограничники обошли окрестности Паттина, хутора-музея Сету и озера Пооганди. Пропавших людей удалось найти на лесной дороге.
С женщиной и ребенком все было в порядке, и им не потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что телефон женщины разрядился в лесу и она едва успела в последний момент позвать на помощь. Заблудившихся передали родственникам.
Пограничники напоминают, что отправляясь в лес, нужно брать с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором, чтобы в случае беды вовремя позвать на помощь и затем оставаться ждать ее на месте.