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Тыну Мертсина: в ближайшее время у экспорта хорошие перспективы

Тыну Мертсина. ФОТО: swedbank

В этом году рост экспорта товаров эстонского происхождения был очень сильным. В июне он увеличился на 25% в годовом исчислении, на 43% во втором квартале и на 30% в первом полугодии. Однако более 60% роста в июне пришлось на три товарные группы: минеральное топливо, изделия из дерева и электронику. В то же время даже без этих товаров рост экспорта был относительно высоким. Быстрый рост экспортных цен, который ускорился в последние месяцы, оказал сильное влияние на рост экспорта. В июне цены на экспортируемые товары выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост объемов экспорта был также значительным, учитывая рост цен.

В июне более половины произведенных в Эстонии товаров было экспортировано в США и Нидерланды. Во втором квартале доля этих двух стран составляла в среднем 37%. Большая часть коммуникационного оборудования поставляется в США, а обработанное жидкое топливо – в Нидерланды. Более 40% произведённых в Эстонии товаров экспортируется в страны еврозоны. Экспорт товаров в июне увеличился в эти страны на 27%. Эстония увеличивает свою долю рынка в зоне евро с 2016 года, и во время пандемии, то есть с начала прошлого года, рост доли рынка ускорился. Среди стран Европейского союза по сравнению с 2019 годом рост экспорта товаров из Эстонии в первые пять месяцев этого года был самым сильным.

Рост импорта товаров тоже очень сильный. В июне импорт вырос на 45% в годовом исчислении, на 49% во втором квартале и на 30% в первом полугодии. Рост цен следует учитывать также при росте импорта. Как и экспортные цены, рост импортных цен к июню ускорился до 12 процентов. Почти 60% прироста импорта товаров пришлись на промежуточные товары, на которые приходится более половины импортных товаров. Быстрый рост импорта промежуточных товаров указывает на повышенный спрос на производственные ресурсы, что, в свою очередь, указывает на более сильный экономический рост.

К маю объем мировой торговли уже значительно превысил допандемический уровень, и его рост ускорился. Импорт основных торговых партнёров Эстонии также демонстрирует постоянно ускоряющийся рост. Индекс деловой активности в еврозоне в июле продолжил расти, при этом тот же глобальный индикатор указывает на уверенный экономический рост и быстрое восстановление после кризиса. Хотя глобальный индекс деловой активности в июле немного снизился, он остаётся высоким.

Перспективы экспорта эстонских промышленных предприятий несколько ухудшились в третьем квартале, но всё ещё находятся на высоком уровне конца 2018 года. При этом оценка экспортных заказов компаниями самая высокая за последние 14 лет. Однако производство компаний страдает из-за проблем с поставками и быстрого роста цен на производственные ресурсы, что вызывает рост отпускных цен. Экономики основных торговых партнёров Эстонии быстро вышли из прошлогодней рецессии, и спрос улучшается. Таким образом, перспективы экспорта должны оставаться хорошими, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

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