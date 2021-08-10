Тыну Мертсина: в ближайшее время у экспорта хорошие перспективы

В июне более половины произведенных в Эстонии товаров было экспортировано в США и Нидерланды. Во втором квартале доля этих двух стран составляла в среднем 37%. Большая часть коммуникационного оборудования поставляется в США, а обработанное жидкое топливо – в Нидерланды. Более 40% произведённых в Эстонии товаров экспортируется в страны еврозоны. Экспорт товаров в июне увеличился в эти страны на 27%. Эстония увеличивает свою долю рынка в зоне евро с 2016 года, и во время пандемии, то есть с начала прошлого года, рост доли рынка ускорился. Среди стран Европейского союза по сравнению с 2019 годом рост экспорта товаров из Эстонии в первые пять месяцев этого года был самым сильным.

Рост импорта товаров тоже очень сильный. В июне импорт вырос на 45% в годовом исчислении, на 49% во втором квартале и на 30% в первом полугодии. Рост цен следует учитывать также при росте импорта. Как и экспортные цены, рост импортных цен к июню ускорился до 12 процентов. Почти 60% прироста импорта товаров пришлись на промежуточные товары, на которые приходится более половины импортных товаров. Быстрый рост импорта промежуточных товаров указывает на повышенный спрос на производственные ресурсы, что, в свою очередь, указывает на более сильный экономический рост.

К маю объем мировой торговли уже значительно превысил допандемический уровень, и его рост ускорился. Импорт основных торговых партнёров Эстонии также демонстрирует постоянно ускоряющийся рост. Индекс деловой активности в еврозоне в июле продолжил расти, при этом тот же глобальный индикатор указывает на уверенный экономический рост и быстрое восстановление после кризиса. Хотя глобальный индекс деловой активности в июле немного снизился, он остаётся высоким.