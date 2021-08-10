Тыну Мертсина: в ближайшее время у экспорта хорошие перспективы
В этом году рост экспорта товаров эстонского происхождения был очень сильным. В июне он увеличился на 25% в годовом исчислении, на 43% во втором квартале и на 30% в первом полугодии. Однако более 60% роста в июне пришлось на три товарные группы: минеральное топливо, изделия из дерева и электронику. В то же время даже без этих товаров рост экспорта был относительно высоким. Быстрый рост экспортных цен, который ускорился в последние месяцы, оказал сильное влияние на рост экспорта. В июне цены на экспортируемые товары выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост объемов экспорта был также значительным, учитывая рост цен.