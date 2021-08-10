В Вильяндиской больнице вновь вступит в силу запрет на посещения
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Вильяндиской больнице в среду, 11 августа, вступит в силу запрет на посещение, пишет Sakala.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Вильяндиской больнице в среду, 11 августа, вступит в силу запрет на посещение, пишет Sakala.
Специалист по коммуникациям Вильяндиской больницы Эне Вейксаар сообщила, что посещение пациентов разрешено только в исключительных случаях родственникам вакцинированных и по согласованию с лечащим врачом.
Со вторника, 10 августа, опорному лицу роженицы больше не разрешается оставаться в палате. Опорные лица могут находиться с женщиной и оставаться с женщиной и ребенком после родов до четырех часов, если они сдают в тот же день тесть на COVID-19 в больнице и носят хирургическую маску во время пребывания в больнице.
«Запрет на посещения в настоящее время необходим для защиты пациентов и персонала от заражения вирусом COVID-19 и возможных внутрибольничных вспышек, которые могут поставить под угрозу здоровье человека. Мы просим всех проявить понимание», - пояснила Вейксаар.