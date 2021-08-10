В Вильяндиской больнице вновь вступит в силу запрет на посещения

Специалист по коммуникациям Вильяндиской больницы Эне Вейксаар сообщила, что посещение пациентов разрешено только в исключительных случаях родственникам вакцинированных и по согласованию с лечащим врачом.

Со вторника, 10 августа, опорному лицу роженицы больше не разрешается оставаться в палате. Опорные лица могут находиться с женщиной и оставаться с женщиной и ребенком после родов до четырех часов, если они сдают в тот же день тесть на COVID-19 в больнице и носят хирургическую маску во время пребывания в больнице.