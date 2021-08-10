Автомобиль насмерть сбил человека
Сегодня, 10 августа, в 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб человек.
Сегодня, 10 августа, в 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб человек.
По предварительным данным полиции, перед автомобилем, который двигался из Тарту в сторону Эльва, неожиданно с правой обочины на дорогу вышел пешеход.
Сбитый машиной пожилой мужчина получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Сейчас на месте работают полицейские, подробную информацию о случившемся обещают предоставить позже.