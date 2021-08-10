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Автомобиль насмерть сбил человека

Сегодня, 10 августа, в 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб человек. 

По предварительным данным полиции, перед автомобилем, который двигался из Тарту в сторону Эльва, неожиданно с правой обочины на дорогу вышел пешеход. 

Сбитый машиной пожилой мужчина получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. 

Сейчас на месте работают полицейские, подробную информацию о случившемся обещают предоставить позже. 

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