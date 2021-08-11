Исторический хутор на Сааремаа с нетерпением ждет нового хозяина
В деревне Калью на Сааремаа продается милый хутор, состоящий из большого участка земли и трех реновированных строений, передает Kodustiil.
В деревне Калью на Сааремаа продается милый хутор, состоящий из большого участка земли и трех реновированных строений, передает Kodustiil.
На участке площадью 11 971 м2 расположены три реновированные строения: главный дом площадью 105 м2, флигель площадью 120 м2 и сарай площадью 18 м2. Недвижимость выставлена на продажу по цене 175 000 евро.
Бревенчатый хуторской дом внесен в Эстонский регистр памятников культуры. В доме отремонтирован дымоход, сауна, кухня, большая гостиная, спальня и два коридора. В спальне установлена новая печь, а в гостиной сохранена старая печь, которая не используется, но вполне пригодны для работы.
Половина флигеля отремонтирована, половина используется как подсобное помещение, где можно хранить сезонные инструменты и дрова. Прекрасный пляж в шести километрах!
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE!