Свыше четверти лечившихся от COVID-19 пациентов вновь попадают в стационар
Более четверти пациентов с коронавирусом, которые прошли лечение в больнице, впоследствии были госпитализированы повторно. Таковы обнародованные во вторник, 10 августа, результаты анализа, проведенного в Германии учеными научно-исследовательского института Федерального объединения касс больничного страхования AOK (Wido). За основу взяты персональные данные застрахованных в AOK лиц, которым в ходе заболевания COVID-19 были оказаны медицинские услуги в стационаре. Согласно полученным сведениям, в 36 процентах случаев причиной второй госпитализации были проблемы с дыханием, а в 29 процентах – неврологические расстройства, пишет Deutsche Welle.