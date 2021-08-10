Свыше четверти лечившихся от COVID-19 пациентов вновь попадают в стационар

Как показала экспертиза, среди госпитализированных пациентов с COVID-19 высок уровень смертности. 30 процентов из них умерли во время первого пребывания в клинике либо в первые шесть месяцев после выписки. 24 процента заболевших скончались в течение первого месяца после поступления в больницу. Полгода спустя после первоначальной госпитализации доля умерших составляла 30 процентов.

Особенно высокой смертность была среди людей старше 80 лет. Более чем каждый второй представитель данной возрастной группы скончался в течение шести месяцев после излечения и выписки из стационара. Такой же высокий уровень смертности у пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. По итогам исследования, в группе риска в первую очередь люди, страдающие нарушением свертываемости крови, заболеванием печени, сильным ожирением.