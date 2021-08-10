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Крупные работодатели Ида-Вирумаа вакцинируют сотни сотрудников

Предприятие VKG в Кохтла-Ярве. ФОТО: Николай Андреев

Одной из главных причин того, что Северо-Восток пострадал во время прошлой волны коронавируса больше других регионов, называли то, что это - регион крупной промышленности, которую невозможно посадить на удаленку. Сотни человек ежедневно контактируют здесь на заводах, шахтах, электростанциях. Но сейчас эти же крупные работодатели заняты централизованной вакцинацией работников. Например, на Viru Keemia Grupp привились уже 80% сотрудников, на предприятиях Eesti Energia день массовой вакцинации - 11 августа.

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В среду медики Нарвской больницы поедут делать прививки на предприятия, входящие в Eesti Energia: на Балтийскую и Эстонскую электростанции, завод масел и карьер “Нарва”. На этой массовой вакцинации будут работать также медики Ида-Вируской центральной больницы - для них это первый выезд на предприятие.

На другом Ида-Вируском гиганте - VKG - привито уже 80% сотрудников.

"Мы считаем это хорошим результатом, тем более в сравнении с уровнем вакцинации в регионе, который по данным Департамента здоровья на 9 августа составляет 36,6%”, - рассказала руководитель коммуникаций VKG Ирина Боенко.

Лидеры профсоюзов подтверждают, что вакцинация остается добровольной. К непривитым в Eesti Energia пока отдельных требований нет, а в VKG они должны регулярно проходить тестирование на коронавирус.

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