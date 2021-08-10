Крупные работодатели Ида-Вирумаа вакцинируют сотни сотрудников

Одной из главных причин того, что Северо-Восток пострадал во время прошлой волны коронавируса больше других регионов, называли то, что это - регион крупной промышленности, которую невозможно посадить на удаленку. Сотни человек ежедневно контактируют здесь на заводах, шахтах, электростанциях. Но сейчас эти же крупные работодатели заняты централизованной вакцинацией работников. Например, на Viru Keemia Grupp привились уже 80% сотрудников, на предприятиях Eesti Energia день массовой вакцинации - 11 августа.