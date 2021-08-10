В июля в Эстонии снизилась зарегистрированная безработица

Новых безработных в июле зарегистрировали 5987, в июне 6156, и в июле прошлого года 7799.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы по безработице, отметив, что самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который на конец июля составил 12,1%. В Валгаском уезде без работы было 9,5%, в Пыльваском уезде 8,2% и в Выруском уезде 7,7% трудоспособного населения.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был на острове Хийумаа — здесь в конце июля уровень безработицы составлял 4,1%, в Йыгеваском уезде 4,6%, на Сааремаа 5,3 и в Вильяндиском уезде 6,1%.

Среди людей со сниженной трудоспособностью было 11 270 безработных, или 23,2% зарегистрированных безработных.