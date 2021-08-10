В июля в Эстонии снизилась зарегистрированная безработица
По предварительным данным на конец июля уровень безработицы составил 7,4%, на учете в кассе по безработице находилось 48 586 человек. За месяц безработица снизилась на 0,2 процентных пункта.
По предварительным данным на конец июля уровень безработицы составил 7,4%, на учете в кассе по безработице находилось 48 586 человек. За месяц безработица снизилась на 0,2 процентных пункта.
Новых безработных в июле зарегистрировали 5987, в июне 6156, и в июле прошлого года 7799.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы по безработице, отметив, что самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который на конец июля составил 12,1%. В Валгаском уезде без работы было 9,5%, в Пыльваском уезде 8,2% и в Выруском уезде 7,7% трудоспособного населения.
Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был на острове Хийумаа — здесь в конце июля уровень безработицы составлял 4,1%, в Йыгеваском уезде 4,6%, на Сааремаа 5,3 и в Вильяндиском уезде 6,1%.
Среди людей со сниженной трудоспособностью было 11 270 безработных, или 23,2% зарегистрированных безработных.
В течение июля касса предложила 12 879 рабочих мест, к концу месяца количество вакансий составляло 6639.