Веб-сайт собирает данные о предприятиях, которые не требуют паспорт вакцинации
Зарегистрированный вчера сайт ilmapassita.ee собирает данные о тех предприятиях сферы услуг, которые не запрашивают у посетителей паспорт вакцинации, пишет Postimees.
Зарегистрированный вчера сайт ilmapassita.ee собирает данные о тех предприятиях сферы услуг, которые не запрашивают у посетителей паспорт вакцинации, пишет Postimees.
Как сообщает Veebimajutus.ee, домен был зарегистрирован 9 августа в 11.15, и это было сделано частным лицом, данные которого не были опубликованы.
С понедельника, 9 августа, в Эстонии действуют дополнительные ограничения, в соответствии с которыми занятия спортом в помещении, тренировки, работа с молодежью, хобби, образование по интересам и дополнительное обучение разрешены, если будет обеспечено, что общее количество участников составит не более 50.
Клиентам разрешается присутствовать и перемещаться в зоне продаж или обслуживания кейтерингового предприятия, если обеспечено, что общее количество клиентов не превышает 50 человек.
Если посетителей больше, у них следует попросить предъявить паспорт вакцинации или подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус.
Сайт Ilmapassita.ee подчеркивает, что на нем указаны места, которые можно посещать полностью легально без паспорта вакцинации.
В настоящее время на сайте размещена информация о компаниях Таллинна. Компании делятся на разные категории. Например, из баров представлен Uus laine, где можно пройти экспресс-тест на Covid прямо у дверей за пять евро. С воскресенья по четверг паб Scotland Yard могут посещать до 50 человек одновременно. По выходным паб могут посещать только вакцинированные клиенты.