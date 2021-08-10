Веб-сайт собирает данные о предприятиях, которые не требуют паспорт вакцинации

Как сообщает Veebimajutus.ee, домен был зарегистрирован 9 августа в 11.15, и это было сделано частным лицом, данные которого не были опубликованы.

С понедельника, 9 августа, в Эстонии действуют дополнительные ограничения, в соответствии с которыми занятия спортом в помещении, тренировки, работа с молодежью, хобби, образование по интересам и дополнительное обучение разрешены, если будет обеспечено, что общее количество участников составит не более 50.

Клиентам разрешается присутствовать и перемещаться в зоне продаж или обслуживания кейтерингового предприятия, если обеспечено, что общее количество клиентов не превышает 50 человек.

Если посетителей больше, у них следует попросить предъявить паспорт вакцинации или подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус.

Сайт Ilmapassita.ee подчеркивает, что на нем указаны места, которые можно посещать полностью легально без паспорта вакцинации.