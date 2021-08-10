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Январские и апрельские протесты в этом году для многих участников оказались первым подобным опытом. И далеко не все посетители митингов поддерживали Алексея Навального. Кто и зачем ходил на протесты, изучили ученые РАНХиГС.

В группу исследователей вошли старший научный сотрудник вуза Александра Архипова, ее коллеги Ирина Козлова и кандидат экономических наук Алексей Захаров.

Архипова много лет исследует участников митингов, чтобы лучше понять их мотивацию и опровергнуть мифы о протестующих. Первые данные об активистах последней протестной волны она публиковала у себя в "Фейсбуке" еще в январе.

Ученые провели семь социологических опросов на трех несогласованных митингах в Москве (23, 31 января, 21 апреля), двух митингах в Петербурге (31 января, 21 апреля) и одном согласованном митинге в Казани 14 февраля.

Исследование проведено на грант министерства науки и высшего образования.

Численность

Численность людей на несогласованных акциях - всегда повод для споров. На митингах зимой и весной 2021 года полиция мешала митингующим собраться в одном месте, группы протестующих расходились по окрестностям. Оценки количества митингующих в Москве 23 января колебались от 20 до 40 тысяч человек. Оценки апрельских акций были еще менее точными.

Исследователи не берутся оценивать количество митинговавших. Но по опросам участников в "Фейсбуке" делают вывод о схожем масштабе акций 23 января и 21 апреля. Исследователи оговариваются, что выборка опрошенных не была репрезентативной: исследование прошли только подписчики страниц, где размещен опрос.

Митинги "детей" - миф

Навального задержали 18 января - по возвращению из Берлина, где он лечился от отравления "Новичком", в московский аэропорт Шереметьево. Команда политика призвала к митингам за его свободу - этот призыв в соцсетях поддержала молодежь, в частности пользователи "ТикТока", который принято считать соцсетью для подростков. За несколько дней сеть заполнили видео в поддержку лидера оппозиции с призывами выходить на митинг.

В ответ провластные комментаторы обвинили сторонников Навального в "использовании детей". На соратника Навального Леонида Волкова, к тому времени эмигрировавшему из России, завели уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в протесты. Под следствием оказались и журналисты портала Doxa - за то, что объясняли школьникам и студентам: можно не бояться угроз отчисления за выход на митинги, это незаконно.

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Но в итоге, по опросам исследователей РАНХИГС, доля несовершеннолетних среди участников несогласованных митингов составляла лишь от 1,1% до 5,7%.

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Это обычное количество несовершеннолетних на оппозиционных митингах, уверены исследователи - не больше, чем в прошлые годы, а то и меньше.

"Например, 24 декабря 2011 года, во время кампании "За честные выборы" на митинге в Москве, было 5% несовершеннолетних, а во время летних протестов в Москве против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа было 8% несовершеннолетних, а 31 августа во время несогласованного шествия по бульварам — 7%", - сказано в исследовании.

Возраст

В то же время, от 25% до 40% участников были студентами и учащимися колледжей в возрасте от 18 до 24 лет, а от 42,7% до 47,7% митингующих - от 25 до 39 лет.

31 год - таков медианный возраст участников московского митинга 23 января. То есть половина участников митинга была старше 31 года, остальные - моложе. Медианный возраст протестующих в Санкт-Петербурге (по данным на 31 января) - 29 лет, на два года меньше, чем в Москве.

Первый опыт протеста

Целых 42% всех опрошенных 23 января в Москве впервые поучаствовали в протесте в 2021 году (либо этот митинг был для них первым в жизни, либо встреча Навального в аэропорту Внуково, либо пикеты после его задержания).

31 января в Петербурге почти половина - 47% - опрошенных сказали, что впервые пришли на протесты в 2021 году.

Исследователи РАНХиГС часто задают этот вопрос на митингах, и обычно пришедших впервые оказывается намного меньше - всего около 15%.

Впервые вышли на митинги в основном молодые люди. Из молодежи 18-24 лет на митинге 23 января в Москве впервые пришли 60%.

ФОТО: BBC

"Старожилов" протеста - людей, ходивших на митинги еще в 2012 году или раньше, 23 января в Москве оказалось 24,7%, а в Петербурге еще меньше: всего 18,2%.

"Обновление протеста молодыми новичками — это свидетельство того, что пассивное недовольство переросло в готовность к уличным протестам, - считают авторы исследования. - Причем готовность появилась даже у тех людей, которые раньше не считали возможным участие в публичных акциях".

Многие из пришедших впервые сказали исследователям, что не вчера узнали о Навальном и других проблемах в России, а несколько лет следили за политическими новостями. Они смотрели расследования ФБК (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией), но на митинги все-таки не выходили.

На митинги вышли образованные?

Доля респондентов с законченным высшим образованием на митингах во всех трех городах значительно превышает долю по стране.

По данным статистики, 23% россиян имеют высшее образование. В Москве людей с высшим образованием больше, чем в стране в целом: 42%. На митинге 31 января в Москве высшее образование было у 71% опрошенных.

ФОТО: BBC

Все ли митингующие поддерживают Навального?

На акциях 21 апреля у респондентов интересовались, доверяют ли они Навальному "полностью". Положительно ответили только 34% опрошенных в Москве и 22% в Петербурге.

ФОТО: BBC

Тогда какая у них мотивация?

Исследователи анализировали плакаты протестующих: самодельный плакат, который участник митинга нашел время нарисовать и принес с собой, они считают "сильным" высказыванием, тогда как просто присутствие на митинге - с точки зрения социологии высказывание "слабое".

Из 50 самодельных плакатов, на которые обратили внимание авторы исследования, только 10 требовали освобождения Навального - именно с этим требованием призывала выходить его команда.

Зато 16 плакатов выражали отношение к президенту (например, обвинения в коррупции в адрес Путина), девять касались социального неравенства в стране, в частности, напоминали про "аквадискотеку" во дворце в Геленджике или маленькие пенсии. Еще пять говорили о бедственном положении в стране в целом, а три прямо требовали перемен.

Для протестующих с самодельными плакатами важна тема репрессий: на московском митинге авторы четырех плакатов требовали освобождения не только Навального, но и других политических заключенных.

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Некоторые участники митингов 23 января выражали свою поддержку Беларуси (подняв бело-красно-белые белорусские флаги) и хабаровскому движению в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала.

Плакаты - не единственное "сильное" высказывание, возможное на митинге. Протестующие приносят рисунки и "артефакты" с понятной идеей.

23 января 10% среди "сильных" высказываний в Москве и 9% в Петербурге занимали ершики для унитаза - напоминавшие о золотом ершике из фильма Навального о "дворце Путина" в Геленджике. Вторым по популярности артефактом были "трусы Навального": на нижнее белье наносили "Новичок", как рассказывал предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев самому Навальному.

Митинг как инициация

Молодежь часто воспринимала митинг как инициацию, отмечают исследователи: "Участие в митинге воспринимается как включение в важный исторический процесс, борьба со своим страхом, поиск соратников и друзей, вхождение в группу посвященных, эмоциональное взросление".

Для молодежи - особенно пришедшей на митинг впервые - сам факт участия мог оказаться важнее, чем собственно политические причины для участия в митингах.

"На митинге в Казани 14 февраля молодые люди на вопрос о причинах участия в протесте довольно часто (не менее 30 таких ответов) отвечали следующим образом: "посмотреть, кто придет", "как будет полиция относиться", "какие партии появятся", "посмотреть, что такое митинг", "мне 16, меня раньше мама не отпускала на митинги, а я хотела посмотреть, разрешила только на этот", - сказано в статье исследователей.

"Протесты 2021 уникальны тем, что на улицы впервые вышли не являющиеся политическими активистами люди, не приемлющие политические репрессии и протестующие против социального неравенства и коррупции. И это люди молодые или среднего возраста, с высшим образованием или школьники", - делает вывод автор исследования Архипова в разговоре с Би-би-си.

Репрессии по отношению к протестующим могут уничтожить уличный протест как форму, но недовольство этой группы никуда не девается, уверена антрополог. Оно конвертируется в протестное голосование, символическое сопротивление и в эскапизм, ожидает антрополог.

Волна протестов 2021 года

Последняя волна уличных протестов началась в России в январе 2021 года, после того как Алексея Навального, вернувшегося в Россию после отравления "Новичком" и лечения в Германии, задержали на паспортном контроле и отправили в колонию.

18 января по призыву сторонников Навального сотни людей приехали в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" встречать политика. 23 января, в 198 городах России прошли многотысячные митинги. По их итогам во многих регионах появились уголовные дела, участники и призывавшие прийти на митинг в интернете арестованы. 31 января несогласованные акции закончились жестким разгоном.

Последний крупный митинг прошел 21 апреля - тогда Навальный объявил голодовку в колонии, требуя допустить к нему врачей.

В большинстве городов протестующих не задерживали. Но за несколько дней до акции прокуратура подала иск о признании структур Навального экстремистскими. Такой статус привел к роспуску структур Навального (ранее уже признанных иноагентами) и снятию с выборов его сторонников.