В серии летних концертов Кесклинна прозвучит финальный аккорд

«Надеемся, что последний концерт этого лета в парках, несмотря на погоду, подарит всем возможность насладиться красивой музыкой. В связи с новыми ограничениями на концерт можно будет попасть только с так называемой справкой об иммунизации. Это необходимо, прежде всего, для защиты нас самих и здоровья других людей. Надеемся на понимание», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В соответствии с новым указом Правительства Эстонской Республики на концерт можно попасть только при предъявлении справки о вакцинации, справки о том, что вы переболели COVID-19 или справки, подтверждающий негативный тест на COVID-19. При быстром тесте он должен быть сделан не раньше, чем за 48 часов до концерта, при PRC-тесте (обычном) не раньше, чем за 72 часа до концерта.

Справку, подтверждающую вакцинирование от COVID-19, можно скачать на портале digilugu.ee (для входа нужна ID-карта, mobiil-ID или SmartID) и ее необходимо предоставить перед входом на концерт в распечатанном или электронном виде.

Справку можно бесплатно распечатать в инфозале Управы Кесклинна (Нунне 18), в Таллиннской центральной библиотеке (Эстония пст 8), Кесклиннаском социальном центре (Лийвалайа, 32) и Кесклиннаском отделе социального обеспечения (Пярну мнт, 9).