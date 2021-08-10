Растет как на дрожжах: даже один зараженный резко портит статистику в популярном среди эстонских туристов месте
В коронастатистике последних дней волость Кихну стала регионом с самым высоким относительным числом зараженных в стране. По словам волостного старейшины Ингвара Сааре, который также сегодня узнал о положительном результате своего теста, число в таблице Excel выглядит более пугающим, чем есть на самом деле, поскольку каждый инфицированный человек значительно повышает уровень заражения на небольшом острове.