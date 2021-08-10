Растет как на дрожжах: даже один зараженный резко портит статистику в популярном среди эстонских туристов месте

В то время как число жителей Кихну, у которых обнаружился коронавирус за последнюю неделю, составило четыре человека, относительное число инфицированных островитян на 100 000 человек выросло до 580. Сегодня старейшина волости пополнил список инфицированных, и соотношение инфицированных на 100 000 жителей увеличилось до 725, пишет Pärnu Postimees.

«Показатель заражения на Кихну, вероятно, будет расти, поскольку, видимо, добавятся еще зараженные», - сказал Сааре, уточнив, что некоторые островитяне с насморком должны были пройти тестирование сегодня.

На втором месте в этой таблице на сегодняшний день находится волость Выру, где с 31 инфицированным относительное число составляет 287, что почти в два с половиной раза меньше, чем на небольшом острове Пярнуского уезда.

Однако старейшина волости не считает остров более опасным для заражения, чем любое другое место в Эстонии, потому что, согласно регистру населения, на Кихну проживает почти 700 жителей, и каждый новый инфицированный оказывает существенное влияние на статистику.

«Если бы Кихну был частью Пярну с 50 000 жителей, это соотношение при добавлении нескольких новых зараженных было бы не таким заметным», - добавил волостной старейшина.

Как вирус попал на Кихну, старейшина может только предполагать. «Он попал к нам с туристами, которые посещали остров, или его завезли сами жители Кихну с материка», - рассуждает Сааре, отметив, что в летние месяцы популярное туристическое направление посещают около 20 000 человек.

«Впоследствии слышал, что у инфицированных людей в течение нескольких недель был насморк, но никаких других симптомов не наблюдалось. Гипотеза состоит в том, что некоторые люди переболели, но не тестировались», - сказал Сааре, добавив, что первые положительные пробы были получены в начале августа.

По его словам, он не мог даже заподозрить, что он является носителем инфекции, поскольку он вакцинирован и по самочувствию он не болен.

«Единственным симптомом у меня был небольшой насморк в течение нескольких дней, но, поскольку погода прохладная, такое может случиться, - сказал он. - У меня не было температуры, и я чувствую себя хорошо. Поскольку мне сделали прививку, я не боялся заразиться. В воскресенье я сделал быстрый тест, а вчера - ПЦР».

Волостной старейшина отметил, что на Кихну, где относительно легко прошли две предыдущие волны вируса, три четверти постоянных жителей были вакцинированы, и, он надеется, это поможет избежать большого ущерба сейчас, когда говорят о третьей волне.

По словам Сааре, он сразу ушел на самоизоляцию, как только узнал о своем положительном тесте, на самоизоляции и другие зараженные островитяне.

Члены семей зараженных островитян сдали отрицательные тесты на коронавирус. «Я рекомендую всем, у кого есть какие-либо симптомы, надеть маску и пройти тестирование», - сказал Сааре.