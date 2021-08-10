Урмас Рейнсалу стал кандидатом в мэры Таллинна

Правление «Отечества» сегодня выбирало кандидата в мэры столицы, но официальное заявление будет разослано завтра в 13 часов. Насколько известно Postimees, кандидатом выбрали бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу. Связаться с самим Рейнсалу пока не удалось.

На пост мэра Таллинна также претендуют Кристен Михал от Партии реформ, нынешний мэр Михаил Кылварт от Центристской партии, Раймонд Кальюлайд от Социал-демократической партии и Зюлейха Измайлова от Партии зеленых. Партии Eesti 200 и EKRE определятся с кандидатом в мэры в течение лета.