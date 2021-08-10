В Таллинне мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

В 18.18 в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ у дома на Эхитаяте-теэ, 102 столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Toyota. На машине скорой помощи 38-летний мотоциклист был доставлен в больницу.