В Таллинне мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем
Сегодня, 10 августа, вечером в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.
Сегодня, 10 августа, вечером в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.
В 18.18 в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ у дома на Эхитаяте-теэ, 102 столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Toyota. На машине скорой помощи 38-летний мотоциклист был доставлен в больницу.
Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования, отметили в полиции.