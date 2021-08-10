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В Таллинне мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

Попавший в ДТП мотоцикл. Иллюстративно фото. ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня, 10 августа, вечером в Таллинне столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист. 

В 18.18 в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ у дома на Эхитаяте-теэ, 102 столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Toyota. На машине скорой помощи 38-летний мотоциклист был доставлен в больницу. 

Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования, отметили в полиции. 

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