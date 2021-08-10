Почему в Латвии уровень заболеваемости ниже, чем в Эстонии и Литве? Объясняет эпидемиолог

Министр здравоохранения Латвии Даниель Павлютс пояснил, что в Латвии по-прежнему действуют различные ограничения для частных и общественных мероприятий, а также больше используют маски для лица.

"Спасибо всему латвийскому обществу и всем тем, кто соблюдает эти меры. В результате у нас теперь 14-дневный показатель вырос примерно до 50, в то время как в Литве и Эстонии он приближается к 200", - сказал латвийский министр, призывая принять во внимание, что на уровень заболеваемости влияет не только охват вакцинацией в Латвии, который ниже, чем в обеих соседних странах, но и существующие ограничения.

Главная причина

Перевощиков также выразил аналогичную позицию, утверждая, что единственное объяснение того, почему эпидемиологическая ситуация в Латвии в настоящее время лучше, чем в Литве или Эстонии, заключается как раз в том, что соседние страны решили ослабить ограничения.

Павлютс объяснил, что в настоящее время Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает безопасные условия работы для образовательных учреждений, чтобы те могли проводить очное обучение, несмотря на маленький охват вакцинацией.

"Школы с очень широким и всесторонним охватом вакцинацией будут редкостью, но эти школы смогут работать в "зеленом режиме" - как до пандемии", - добавил Павлютс.

Отвечая на вопрос, какой охват вакцинацией потребуется для проведения обучения на местах в сентябре, Перевощиков объяснил, что из-за нового штамма дельта-коронавируса, который значительно более заразен, чем предыдущие штаммы, охват должен достичь 95%, чтобы предотвратить вспышки. Тем не менее, наименьший показатель, который теоретически может потребоваться, составляет 80%, хотя в этом случае, по словам эпидемиолога, не принимается во внимание тот факт, что в некоторых группах, например, у пожилых людей, охват может быть ниже, чем в других группах.

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце отметила, что, в отличие от других секторов, о которых говорят очень мало, вакцинация сотрудников против Covid-19 в секторе образования растет и, похоже, дает надежду на достижение необходимой цели. Например, в дошкольных образовательных учреждениях, которые продолжали работать полный рабочий день даже в самых критических условиях пандемии, доля вакцинированных превысила 50%.