Почему в Латвии уровень заболеваемости ниже, чем в Эстонии и Литве? Объясняет эпидемиолог
Во вторник, 10 августа, на заседании правительства Латвии директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков заявил, что сохранение мер эпидемиологической безопасности в Латвии, вопреки решениям Литвы и Эстонии, обеспечило более медленный рост заболеваемости Covid-19 в Латвии, чем в других странах Балтии, передает Rus.TVNET.