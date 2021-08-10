Свыше сотни ДТП: почти каждый второй водитель электросамоката был в состоянии опьянения
В Эстонии за год зафиксировано 128 ДТП с участием электросамокатов.
В Эстонии за год зафиксировано 128 ДТП с участием электросамокатов.
Примерно в 50 процентах из этих случаев водитель электросамоката находился в состоянии алкогольного опьянения, но речь идет только о тех случаях, когда водитель получил повреждения, из-за чего была вызвана скорая помощь и оповещена полиция, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Согласно закону, несовершеннолетние на самокате должны носить шлем, нельзя ездить вдвоем на самокате, также запрещено передвигаться на электросамокате после потребления алкоголя. И если водитель употреблял алкоголь, ему может быть выписан штраф до 100 штрафных единиц", - объяснил глава центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
Полиция может проверить, находится ли участник дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, если его действия вызывают беспокойство окружающих, но массовые проверки на наличие алкоголя в крови водителей электросамокатов, как это бывает с водителями автомобилей, пока не проводятся.
"Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем рейды под названием "Дуют все", во время которых проверяется содержание алкоголя в крови, были направлены и на водителей электросамокатов", - отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.