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  • Свыше сотни ДТП: почти каждый второй водитель электросамоката был в состоянии опьянения

Свыше сотни ДТП: почти каждый второй водитель электросамоката был в состоянии опьянения

Электросамокат. Фото иллюстративное. ФОТО: Konstantin Sednev

В Эстонии за год зафиксировано 128 ДТП с участием электросамокатов.

Примерно в 50 процентах из этих случаев водитель электросамоката находился в состоянии алкогольного опьянения, но речь идет только о тех случаях, когда водитель получил повреждения, из-за чего была вызвана скорая помощь и оповещена полиция, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Согласно закону, несовершеннолетние на самокате должны носить шлем, нельзя ездить вдвоем на самокате, также запрещено передвигаться на электросамокате после потребления алкоголя. И если водитель употреблял алкоголь, ему может быть выписан штраф до 100 штрафных единиц", - объяснил глава центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Полиция может проверить, находится ли участник дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, если его действия вызывают беспокойство окружающих, но массовые проверки на наличие алкоголя в крови водителей электросамокатов, как это бывает с водителями автомобилей, пока не проводятся.

"Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем рейды под названием "Дуют все", во время которых проверяется содержание алкоголя в крови, были направлены и на водителей электросамокатов", - отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

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