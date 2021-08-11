Вакцина BioNTech/Pfizer. Нужна ли третья прививка от коронавируса?

Фармацевтические концерны - производители этой вакцины на фоне распространения дельта-варианта коронавируса пока лишь планируют начать разработку препарата, который может использоваться для третьей прививки.

Кому понадобится третья прививка?

Но если коронавирус в результате мутаций существенно не изменится по своей структуре и свойствам, то третья прививка может понадобиться лишь людям с ослабленным иммунитетом, например, старикам и тем, кто вынужден поддерживать свою иммунную систему с помощью медикаментов. К такому выводу пришли еще в конце июня американские ученые, которые провели специальное исследование, посвященное долгосрочному эффекту от применения мРНК-вакцин.

В свою очередь американское Управление по санитарному надзору (FDA) и министерство здравоохранения США, комментируя заявление концернов BioNTech и Pfizer, подчеркнули, что американцы, которым были сделаны две прививки, то есть прошедшие полную вакцинацию, согласно имеющимся данным, не нуждаются в третьей. Но необходимо быть готовым к производству препарата для третьей прививки, если, согласно научным данным, это будет необходимо. При этом американские ведомства занялись изучением этого вопроса, не полагаясь лишь на сведения, предоставленные фармацевтическими компаниями.

Когда ослабевает действие вакцины

Pfizer и BioNTech исходят из того, что защитное свойство разработанной ими вакцины, начинает ослабевать после полугода после прививки. "Как стало очевидным на основании данных, полученных в результате практического применения препарата израильским министерством здравоохранения, защитное свойство вакцины против инфекций и симптоматических заболеваний ослабевает после 6 месяцев с момента второй прививки", - говорится в совместном заявлении двух компаний.

На основании имеющихся данных вполне вероятно, что "в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации будет необходима третья прививка". Одновременно с этим оба фармацевтических концерна исходят из того, что третья прививка обеспечит самую высокую ступень защиты против всех известных на данный момент вариантов коронавируса, включая дельта-вариант, говорится в заявлении компаний Pfizer и BioNTech.

На что повлияет третья прививка?

Дополнительный защитный эффект вакцины против коронавируса, в принципе, вызывает вторая прививка. Если в организм попадает одинаковый вирус - в результате второй прививки или инфицирования, то иммунная система выдает усиленный и ускоренный ответ, поскольку ей уже знаком возбудитель. Эта реакция возникает благодаря тому, что информация о вирусе сохраняется в так называемых "клетках памяти" при первом контакте с вирусом. Эти клетки распознают антиген и могут реагировать очень быстро, чтобы уничтожить возбудитель заболевания. Поэтому так важна вторая прививка. И даже те, кто уже переболел коронавирусом, вакцинируются второй раз, поскольку их организму уже знаком возбудитель инфекции.

Некоторые прививки, например, против кори, нужно делать всего один раз в жизни. Другие, например, против столбняка, необходимо повторять каждые десять лет. Нынешняя дискуссия показывает, что имеющиеся данные о долгосрочном эффекте прививок против коронавируса весьма ограничены. Тому есть две причины. Во-первых, существуют разные данные о категориях привитых пациентов, например, о старых людях и хронически больных. А, во-вторых, пока отсутствуют данные, которые могут свидетельствовать о долгосрочном воздействии вакцины.

Поэтому вполне возможно, что осенью в домах престарелых будет проведен третий этап вакцинации, потому что старым людям с ослабленным иммунитетом может действительно понадобиться еще одна прививка.

Почему возникла дискуссия о третьей прививке?

Если смотреть на ситуацию глобально, то дебаты о третьей прививке идут несвоевременно. Ведь в то время, как во многих индустриальных странах к концу лета каждый житель получит возможность пройти вакцинацию против ковида, в бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки из-за нехватки вакцины кампания по иммунизации еще даже не началась.

Согласно результатам исследования, недавно опубликованного в издании The Lancet, самые богатые страны мира, в которых проживает 16 процентов населения мира, обеспечили себе почти 70 процентов доз разрешенных к применению вакцин от коронавируса. В бедных странах, по данным ВОЗ, имеется лишь 0,2 процента всех вакцин от коронавируса. Основываясь на этих данных, массовая вакцинация в бедных странах, согласно The Economist, может начаться не раньше 2024 года.