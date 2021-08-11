В столичном районе Хааберсти продолжат работать мобильные пункты вакцинации

Управа района Хааберсти совместно с Ляэне-Таллиннской центральной больницей с 9 по 14 августа организуют в Хааберсти проект, в рамках которого в течение шести дней у разных торговых центров будут работать мобильные пункты вакцинации.

В этих пунктах все горожане от 12 лет и старше смогут получить вакцину в удобное для них время и месте без предварительной регистрации, вакцинация проходит в порядке живой очереди. Все желающие смогут получить первую дозу вакцины BioNTech Pfizer от COVID-19.

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олег Сильянова, вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19 и поможет остановить распространение вируса. «Вызывает беспокойство тот факт, что Хааберсти по числу новых заболевших вирусом COVID-19 - один из лидеров в Таллинне. Пункты вакцинации будут работать рядом с торговыми центрами, поэтому можно совместить поход в магазин и вакцинацию. Расскажите своим близким и людям, входящим в группу риска, о возможности получить вакцину в мобильном пункте вакцинации в нашем районе», - призвал Сильянов.

В мобильных пунктах вакцинации Хааберсти можно будет получить первую дозу вакцины BioNTech Pfizer. Вторую дозу можно будет получить в центре вакцинации, работающем в центре культуры "Кая".

Вакцинация проводится в порядке живой очереди. График работы мобильных пунктов вакцинации в Хааберсти:

Ср. 11 августа 16.00-21.00 Возле Kollane keskus;

Чт. 12 августа 16.00-21.00 На парковке возле Ярвеотса Grossi;

Пт. 13 августа 15.00-21.00 На парковке возле Maxima XXX (Эхитаяте-теэ, 148);

Сб. 14 августа 09.00-21.00 На парковке возле Maxima XXX (Эхитаяте-теэ, 148).