Неожиданная смена семейного врача: «Если система работает так, то это – проблема»
О ситуации, когда семейный врач человека уходит на пенсию или умирает, пациента не извещают, а имя нового терапевта он узнает постфактум и сюрпризом, пишет Postimees.
О ситуации, когда семейный врач человека уходит на пенсию или умирает, пациента не извещают, а имя нового терапевта он узнает постфактум и сюрпризом, пишет Postimees.
Криста (имя изменено, настоящее редакции известно) из-за проблем со здоровьем недавно была вынуждена обратиться к семейному врачу. Чтобы взять номерок на прием она неоднократно звонила по номеру, который привыкла набирать перед посещением своего семейного доктора. Но в трубке звучало, что номер неверный, поскольку он больше не используется.