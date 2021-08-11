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  • Эстония
  • Неожиданная смена семейного врача: «Если система работает так, то это – проблема»

Неожиданная смена семейного врача: «Если система работает так, то это – проблема»

В Эстонии работают около 700 семейных врачей. ФОТО: Liis Treimann

О ситуации, когда семейный врач человека уходит на пенсию или умирает, пациента не извещают, а имя нового терапевта он узнает постфактум и сюрпризом, пишет Postimees.

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Криста (имя изменено, настоящее редакции известно) из-за проблем со здоровьем недавно была вынуждена обратиться к семейному врачу. Чтобы взять номерок на прием она неоднократно звонила по номеру, который привыкла набирать перед посещением своего семейного доктора. Но в трубке звучало, что номер неверный, поскольку он больше не используется.

Тогда Криста решила зайти на Портал пациента digilugu.ee, надеясь получить какую-то ясность там. Но в дигитальной истории болезни в качестве семейного врача был указан незнакомый Кристе специалист, причем, контактных данных рядом с именем не было. Покопавшись в интернете, пациентка добралась до сайта своего Центра семейных врачей, на котором было размещено объявление о том, что прежний семейный врач ушел на пенсию, а список в который входила и Криста, передали другому доктору.

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