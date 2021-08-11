Почти треть стартапов в Эстонии создали э-резиденты
Недавний анализ программы Startup Estonia (SUE) и эстонской программы э-резидентства показывает, что э-резиденты создали почти треть стартапов в Эстонии – из 1200 эстонских стартапов, внесенных в базу данных SUE, 348 были созданы э-резидентами Эстонии. Большинство из них – компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для бизнеса и решениями в области финансовых технологий, сообщила в среду пресс-служба программы э-резидентства в Эстонии.