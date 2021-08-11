Почти треть стартапов в Эстонии создали э-резиденты

По словам руководителя Startup Estonia Эве Пеэтерсон инновационное цифровое общество и международная репутация Эстонии привлекают таланты со всего мира, предлагая начинающим компаниям превосходную платформу для роста. «Разнообразный сектор стартапов является важным двигателем инноваций и экономического роста Эстонии. Благодаря программе э-резидентства эстонское сообщество стартапов может быстро развиваться», – сказала Пеэтерсон. Она добавила, что э-резиденты привнесли уникальные навыки, международный опыт и культурное богатство в местный ландшафт стартапов, способствуя укреплению позиций Эстонии как одного из самых привлекательных центров инноваций в Европе.

По словам э-резидента и основателя эстонской стартап-компании PRNEWS.IO Натальи Сторожук, местные стартапы придали эстонскому бизнес-ландшафту выделяющийся на общем фоне международный имидж. «Я восхищаюсь стремлением эстонских стартап-предпринимателей помогать новичкам. Между зарекомендовавшими себя стартапами и фрешмейкерами царит дружелюбная атмосфера поддержки и прекрасное взаимодействие», – сказала Сторожук. Вики Брок, э-резидент и признанный стартап-предприниматель, добавила, что у эстонских стартапов есть бесценный опыт в том, как использовать сильные стороны цифрового общества для эффективного масштабирования компании. «Эстонские стартапы служат огромным банком знаний, и даже самым опытным стартапам есть чему поучиться у своих эстонских коллег», – отметила Брок.

«Истории успеха эстонских стартапов, в том числе наших семи «единорогов», укрепляют репутацию Эстонии как инновационного цифрового государства, что, в свою очередь, вызывает среди предпринимателей и ведущих специалистов доверие и желание испытать себя здесь», – сказала Пеэтерсон. Она добавила, что в сильном кластере стартапов Эстонии работает более 6000 человек, а сумма уплачиваемых им налогов на рабочую силу составляет около 100 миллионов евро в год. «В развитии экосистемы стартапов играют важную роль компании э-резидентов, а в более широком смысле и вся сеть э-резидентов. Э-резиденты являются глобальными послами эстонской деловой среды во всем мире», – сказала Пеэтерсон.

Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав высоко ценит связь между э-резидентами и местными стартапами. «Тесное взаимодействие э-резидентов с эстонским стартап-сообществом хорошо иллюстрирует sTARTUp Day, который проходит в Тарту в конце августа. Из 330 компаний, зарегистрировавшихся для участия в организуемом в рамках мероприятия питчинге, 75 имеют связь как минимум с одним э-резидентом. Предприниматели-э-резиденты пользуются плодами здешней поддерживающей среды, но также сами готовы внести свой вклад в Эстонию и сообщество. Это мы испытали, например, во время хакатонов на тему коронавируса прошлой весной». Хаав надеется, что количество эстонских стартапов с учредителями э-резидентами будет продолжать активно расти, как и эстонский сектор стартапов, и что в будущем они пополнят быстро растущее стадо эстонских «единорогов».

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства более 83 000 э-резидентов создали более 17 800 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, прямое экономическое воздействие программы на государственный бюджет Эстонии составило более 68 миллионов евро.