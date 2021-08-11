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Любовь Соболь покинула Россию после того, как суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы, сообщили государственные информагентства. За последние месяцы помимо соратницы Навального из страны уехало немало оппозиционных политиков, общественных деятелей и журналистов.

Кто и по каким причинам покинул страну с начала 2021 года, в материале Би-би-си.

Политики-оппозиционеры

Дмитрий Гудков (экс-депутат Думы)

6 июня Дмитрий Гудков написал в своем "Фейсбуке", что уехал в Киев из-за угроз.

"Близкие источники из окружения Администрации президента" сообщили ему, что если он не покинет страну, то возбужденное против него уголовное дело может привести к аресту. "Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", - пересказал слова источника политик.

1 июня в его доме прошли обыски, после чего его увезли в Следственное управление МВД по Москве. Политик стал подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Александр Соловьев (бывший лидер "Открытой России")

Бывший помощник Гудкова и экс-председатель движения "Открытая Россия" (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Александр Соловьев сообщил об отъезде из России 7 июня. Он пояснил, что это позволит "обезопасить близких на какое-то время".

В начале июня у Соловьева прошли обыски по тому же делу об аренде, что и у Гудкова - Соловьев работал его помощником, когда тот был депутатом.

Владимир Милов (бывший председатель "Демократического выбора")

Бывший замминистра энергетики и бывший председатель "Демократического выбора России" Владимир Милов сообщил об отъезде из страны 19 апреля. "Мы посоветовались с коллегами, мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть важный участок работы", - рассказывал он.

13 апреля суд в Москве взыскал с Милова 350 тыс. рублей по иску бизнесмена, "повара Путина" Евгения Пригожина. Поводом для иска стал ряд высказываний политика в эфире "Навальный. Live" в октябре прошлого года.

Ярослав Конвей и Александр Гуд (Либертарианская партия)

Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Ярослав Конвей покинул Россию из-за опасений по поводу политического давления и отправки на срочную службу в армии.

"[За Конвеем] велось наружное наблюдение, недавно он был задержан, с него брали объяснительную в отделе, спрашивали о терроризме и экстремизме", - рассказывал "Новой газете" пресс-секретарь "Гражданского общества" Егор Илюшкин 28 апреля.

Юристы посчитали, что Конвея могут отправить на срочную военную службу так же, как в 2019 году отправили соратника Навального Руслана Шаведдинова. Вместе с Конвеем из России уехал и пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд.

Олег Хомутинников (бывший липецкий областной депутат)

Депутат Липецкого областного совета и бывший член федерального совета "Открытой России" Олег Хомутинников 7 июня написал в своем "Фейсбуке", что покинул Россию. Ранее ему запретили участвовать в местных и федеральных выборах. "Я воспринимаю своё право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит у меня нет права здесь жить", - заявил он.

В области Хомутинников известен как главный критик Кремля и губернатора, он голосовал против поправок в Конституцию и был единственным в стране депутатом регионального уровня от движения Михаила Ходорковского. В интервью Би-би-си политик рассказывал, что планировал переизбираться в облсовет и выдвинуться в Госдуму, но от местных властей ему поступили "мягкие угрозы" открыть дело за участие в выборах.

Экс-лидеры штабов Навального

6 августа Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального в регионах были официально включены в перечень запрещенных организаций на сайте минюста. Ранее Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями, ФБК также признан иностранным агентом.

Вскоре после этого несколько бывших лидеров штабов Навального оказались фигурантами уголовных дел, часть из них приняли решение уехать из России, опасаясь дальнейшего уголовного преследования.

Отдельные штабисты покинули страну еще до решения Мосгорсуда и минюста.

17 февраля координатор штаба Алексея Навального в Иркутске Сергей Беспалов сообщил, что уехал из России в Литву после того, как его приговорили к условному сроку по делу о конфликте с активисткой Национально-освободительного движения (НОД).

12 мая экс-координатор штаба Навального в Калининграде Мария Петухова уехала из России, сообщив изданию "Новый Калининград", что ей "очень тяжело было в последний месяц". Петухову до того оштрафовали на 150 тыс. рублей за организацию протестной акции.

29 июня бывший координатор штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев сообщил о том, что уехал из России в США, где получил политическое убежище. В "Твиттере" активист сослался на давление силовиков, которые якобы угрожали ему и матери.

7 июля бывший координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко уехала из России. В интервью Русской службе Би-би-си Панченко сетовала на то, что ей тяжело расставаться с коллегами и волонтерами, которых она собирала "по крупинкам".

15 июля бывший координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько уехал из России в Германию. Он сообщил журналистам, что не вернется назад "до наступления прекрасной России будущего".

Общественные деятели

Игорь Шишкин (дело "Сети")

9 августа фигурант дела "Сети" (организация запрещена в России и признана террористической), антифашист и анархист Игорь Шишкин рассказал "Медиазоне", что уехал из России.

23 июля Шишкин вышел на свободу после 3,5 лет колонии общего режима. Он был одним из обвиняемых по громкому делу "Сети", возбужденному ФСБ осенью 2017 года. Силовики утверждали, что участники подпольной организации "Сеть" намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране" и поднять вооруженный мятеж.

В интервью "Медиазоне" Шишкин заявил, что во время задержания в Петербурге его избили и пытали электрошокером. После освобождения активист с семьей уехал из России и попросил политическое убежище в одной из стран Европы.

Александр Софеев и Вероника Никульшина (Pussy Riot)

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию сразу после выхода из спецприемника 20 июля. Ранее Басманный суд Москвы назначил Софееву арест на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Его задержали днем ранее в пункте вакцинации, куда он пришел привиться от коронавируса.

В беседе со Znak.com Софеев рассказал, что они с друзьями решили уехать, чтобы избежать новых задержаний. При этом он отметил, что не считает свой отъезд эмиграцией. "Думаю, до осенних выборов в Госдуму мы не вернемся, а дальше посмотрим", - добавил он.

Другая участница группы - Вероника Никульшина - рассказала "Дождю", что поехала в аэропорт сразу после выхода из спецприемника 17 июля.

Никульшину арестовали 17 июня по статье о неповиновении полицейским. После выхода из спецприемника ее вновь задержали, а на следующий день арестовали на 15 суток по той же статье.

Федор Крашенинников

Уральский политолог, сторонник Навального Федор Крашенинников 12 июля сообщил в своем "Фейсбуке", что уехал из России в Вильнюс.

"Изначально речь шла о кратковременном отъезде за границу, чтоб переждать обострение интереса ко мне со стороны полиции. К сожалению, развитие ситуации в России все последние месяцы намекает, что спешить домой не стоит", - написал он.

Крашенинников был задержан в июле 2020 года и стал первым арестованным по статье о неуважении к власти. Поводом для ареста стал комментарий к новости о том, что президент Владимир Путин попросил Конституционный суд разъяснить возможность обнуления президентских сроков. Результаты лингвистической экспертизы показали, что пост с комментариями в адрес судей содержит унижающее и оскорбительное высказывание.

Суд арестовал Крашенинникова на семь суток. Политолог называл дело политическим и обжаловал арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Политолог является соавтором книги Леонида Волкова "Облачная демократия" и известен как сторонник "Умного голосования".

Журналисты и блогеры

В этом году сразу несколько российских СМИ были вынуждены ограничить или прекратить работу по решению российских властей.

23 апреля минюст внес издание "Медуза" в реестр иностранных агентов, 23 июля та же участь постигла интернет-издание The Insider. Иностранными агентами летом были признаны журналисты изданий "Открытые медиа" и "Проект". Кроме того, "Проект" признали нежелательной организацией. Вскоре после этого решения "Открытые медиа" и "Проект" прекратили свою работу.

В апреле Русская служба Би-би-си узнала, что руководство "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" (оба признаны в России иностранными агентами) предложило части сотрудников московского бюро уехать из России.

29 июля главный редактор "Проекта" Роман Баданин сообщил агентству Рейтер, что он и его заместитель Михаил Рубин уехали в США и пока не собираются возвращаться в Москву. Обоих в России внесли в список иноагентов. Баданин сообщил, что "Проект" продолжит работу в той или иной форме и что сейчас он пытается "эвакуировать персонал [издания] в одну из ближайших стран".

14 июня блогер и радиоведущий Майкл Наки сообщил на своем YouTube-канале, что уехал из России из‑за "политической ситуации в стране", и находится в Грузии. Наки заявил, что не приедет в Россию до того момента, пока в страну не "вернутся конституционные права".