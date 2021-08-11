Коронавирус подтвержден у 344 жителей Эстонии, двое скончались

Среди новых заразившихся 270 человек, то есть 78,5% не прошли вакцинацию. У 17 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 57 (16,6%) — завершен.

За сутки было введено 6163 дозы вакцины. В общей сложности вакцинированы 675 335 человек, из которых 585 918 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 60,2%.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. 85 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 79, в Пярнумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 18, в Рапламаа — 15, в Пыльвамаа — 13, в Йыгевамаа — девять, в Ида-Вирумаа — восемь, в Вильяндимаа — семь, в Йыгевамаа — девять, в Ида-Вирумаа — восемь, в Вильяндимаа — семь, в Ярва-, Ляэне- и на Сааремаа — по пять, в Валга- и Вырумаа — по четыре, на Хийумаа — один новый случай. В девяти случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 223,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток открыли 11 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 63 пациента

По состоянию на утро 11 августа в больницах находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных пациентов 57 человек, то есть 90,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 52 человека).

Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 64 года. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 41 человек (66,1%).

За сутки скончались два человека с коронавирусом: 54-летний мужчина и 70-летний мужчина. Оба не были вакцинированы. Всего в Эстонии умерли 1279 человек с коронавирусом.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 675 335 человек

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 675 335 человек, из которых у 89 417 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 585 918 человек — завершен. В течение суток было введено 6163 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 184 417 доз.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).