Адлас: коронавирус пока не добавил работы скорой помощи

"Медики скорой помощи прежде всего имеют дело с теми инфицированными, у которых появляются настолько тяжелые симптомы, что им требуется госпитализация или длительное выздоровление дома. Если на пике второй волны у нас в самые сложные дни было 100 или больше таких больных, то сейчас их в среднем семь или восемь. Число COVID-пациентов не сильно влияет на нашу работу", - сказал Адлас.