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Адлас: коронавирус пока не добавил работы скорой помощи

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Увеличивающееся число заболевших COVID-19 в Эстонии пока не увеличило нагрузку на службу скорой помощи. Об этом ERR сказал руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

"Медики скорой помощи прежде всего имеют дело с теми инфицированными, у которых появляются настолько тяжелые симптомы, что им требуется госпитализация или длительное выздоровление дома. Если на пике второй волны у нас в самые сложные дни было 100 или больше таких больных, то сейчас их в среднем семь или восемь. Число COVID-пациентов не сильно влияет на нашу работу", - сказал Адлас.

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