Столичные автомобилисты запутались в знаках: на помощь пришла полиция

На этот раз поводом для очередной публикации стал, установленный в столичном районе Нымме знак, запрещающий поворот направо. В публикации полицейские отметили, что заметили в Facebook-сообществах споры относительно возможности совершать поворот налево — к Ныммескому рынку.

Перед поворотом установлен знак под номером 333, который запрещает поворот налево только на том пересечении проезжих частей, перед которым он установлен. В то же время среди людей бытует мнение, что, поскольку проезжую часть разделяет островок безопасности, речь уже идет о пересечении других проезжих частей, поэтому поворот налево не запрещен.

В полиции отметили, что их неоднократно просили прокомментировать данную ситуацию, поэтому стражи правопорядка объяснили, как же следует действовать автомобилистам на этом пересечении дорог.

Дороги, пересекающиеся на одном уровне, образуют пересечение проезжей части. Островок безопасности - это дорожная конструкция, которая повышает безопасность пешеходов при переходе проезжей части, и его наличие не превращает проезжую часть в два отдельных пересечения проезжей части в данном месте.

Согласно Закону о дорожном движении, в Эстонии правостороннее движение, а установленный на островке безопасности дорожный знак под номером 421 («Направление объезда препятствия»), обязывающий объезжать препятствие с указанной стороны.

Согласно действующей организации движения, поворот с Эхитаяте-теэ на парковку Ныммеского рынка запрещен.