Чтобы не потерять деньги при бронировании недвижимости, учтите эти нюансы, пожалуйста

Воспользуемся советами эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка.

Если у вас есть деньги для покупки жилья и нет препятствий для заключения договора купли-продажи, вы можете сразу перейти к этапу подписания нотариального договора.

Однако, если, например, необходимы переговоры с банком для оформления кредита или существуют другие причины, которые делают невозможным немедленную покупку, целесообразно заключить договор бронирования.

Суть договора бронирования в том, что продавец, заключив договор бронирования с потенциальным покупателем, не может предлагать недвижимость для продажи другим заинтересованным сторонам в течение периода бронирования, рекламировать ее для продажи через средства массовой информации и вести переговоры с другими клиентами по этому вопросу.

Это значит, что объявление о продаже на время бронирования станет неактивным, или в объявлении будет пометка о бронировании. Эта мера дает покупателю большую уверенность в том, что у него есть право приобрести желаемую недвижимость и разумное время для подготовки необходимых условий для сделки.

Однако содержание договора о бронировании может не соответствовать условиям предварительного договора. Предварительный договор - это соглашение, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи на условиях, оговоренных в предварительном договоре. По закону, предварительный договор должен быть заключен в той же форме, что и договор купли-продажи. А так как договор купли-продажи заверяется нотариально, то и предварительный договор должен быть нотариально заверен.

Договор бронирования может не включать обязательство сторон заключить договор купли-продажи. Договор о бронировании, который специально составлен с целью бронирования недвижимого имущества и не содержит признаков предварительного договора, может быть заключен в простой письменной форме.

Если покупатель подписывает договор о бронировании с продавцом недвижимости и вносит плату за бронирование, то в случае срыва сделки плату за бронирование обратно он не получает.