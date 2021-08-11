Чтобы не потерять деньги при бронировании недвижимости, учтите эти нюансы, пожалуйста
Что необходимо предусмотреть, чтобы договор о бронировании недвижимости был заключен правильно и без неприятных последствий, рассказывает портал Kodustiil.
Что необходимо предусмотреть, чтобы договор о бронировании недвижимости был заключен правильно и без неприятных последствий, рассказывает портал Kodustiil.
Воспользуемся советами эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка.
Если у вас есть деньги для покупки жилья и нет препятствий для заключения договора купли-продажи, вы можете сразу перейти к этапу подписания нотариального договора.
Суть договора бронирования в том, что продавец, заключив договор бронирования с потенциальным покупателем, не может предлагать недвижимость для продажи другим заинтересованным сторонам в течение периода бронирования, рекламировать ее для продажи через средства массовой информации и вести переговоры с другими клиентами по этому вопросу.
Однако содержание договора о бронировании может не соответствовать условиям предварительного договора. Предварительный договор - это соглашение, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи на условиях, оговоренных в предварительном договоре. По закону, предварительный договор должен быть заключен в той же форме, что и договор купли-продажи. А так как договор купли-продажи заверяется нотариально, то и предварительный договор должен быть нотариально заверен.
Если покупатель подписывает договор о бронировании с продавцом недвижимости и вносит плату за бронирование, то в случае срыва сделки плату за бронирование обратно он не получает.
Вывод: договор о бронировании должен быть подписан одновременно с предварительным договором, который лучше всего заверить нотариально.